Навальный стал человеком 2020 года в России, - российский журналист
Российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили в августе, назвали человеком 2020 года в России. Он "один самозванец и враг Кремля".
У российской оппозиции есть разные люди с кардинально разной позицией, но Навальный очень отличается от всех. Об этом в эфире программы "Что это было?"на 24 канале рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев.
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Почему Навальный – человек года
Как отметил Аймурзаев, в российской оппозиции есть много людей со своими историями. Там есть "левые, правые, либертарианцы и другие разные политики".
Однако, безусловно, в стране, которая заточена под одного царя, должен быть 1 самозванец, враг государства – этим человеком безвозвратно стал Навальный,
- заверил журналист.
"Для постсоветского пространства, к примеру, Тихановская - тоже человек года. Однако для России, безусловно, Навальный стал человеком 2020 года", – добавил Аймурзаев.
Что этому предшествовало
- Алексея Навального отравили 20 июля 2020 года. Тогда он потерял сознание в самолете и впал в кому. Навального лечили в немецкой клинике "Шарите".
- Как выяснили специалисты из лабораторий разных стран Европы, Навального отравили химическим веществом из группы "Новичок". Организаторы убийства планировали, что политик должен был умереть еще в самолете.
- Навальный опубликовал запись разговора с якобы одним из работников ФСБ. Он признал свою причастность к спецоперации.
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