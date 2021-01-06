Российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили в августе, назвали человеком 2020 года в России. Он "один самозванец и враг Кремля".

У российской оппозиции есть разные люди с кардинально разной позицией, но Навальный очень отличается от всех. Об этом в эфире программы "Что это было?"на 24 канале рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев.

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Почему Навальный – человек года

Как отметил Аймурзаев, в российской оппозиции есть много людей со своими историями. Там есть "левые, правые, либертарианцы и другие разные политики".

Однако, безусловно, в стране, которая заточена под одного царя, должен быть 1 самозванец, враг государства – этим человеком безвозвратно стал Навальный,

- заверил журналист.

"Для постсоветского пространства, к примеру, Тихановская - тоже человек года. Однако для России, безусловно, Навальный стал человеком 2020 года", – добавил Аймурзаев.

Что этому предшествовало