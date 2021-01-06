Російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли у серпні, назвали людиною 2020 року у Росії. Він "один самозванець та ворог Кремля".

У російській опозиції є дуже різні люди з кардинально різною позицією, але Навальний дуже відрізняється від усіх. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

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Чому Навальний – людина року

Як зазначив Аймурзаєв, у російській опозиції є багато людей зі своїми історіями. Там є "ліві, праві, лібертаріанці та інші різні політики".

Однак, безумовно, в країні, яка заточена під одного царя, повинен бути 1 самозванець, ворог держави – цією людиною безповоротно став Навальний,

– запевнив журналіст.

"Для пострадянського простору, до прикладу, Тихановська – теж людина року. Однак для Росії, безумовно, Навальний став людиною 2020 року", – додав Аймурзаєв.

Що цьому передувало