Навальний став людиною 2020 року в Росії, – російський журналіст
Російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли у серпні, назвали людиною 2020 року у Росії. Він "один самозванець та ворог Кремля".
У російській опозиції є дуже різні люди з кардинально різною позицією, але Навальний дуже відрізняється від усіх. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів російський журналіст Сакен Аймурзаєв.
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Чому Навальний – людина року
Як зазначив Аймурзаєв, у російській опозиції є багато людей зі своїми історіями. Там є "ліві, праві, лібертаріанці та інші різні політики".
Однак, безумовно, в країні, яка заточена під одного царя, повинен бути 1 самозванець, ворог держави – цією людиною безповоротно став Навальний,
– запевнив журналіст.
"Для пострадянського простору, до прикладу, Тихановська – теж людина року. Однак для Росії, безумовно, Навальний став людиною 2020 року", – додав Аймурзаєв.
Що цьому передувало
- Олексія Навального отруїли 20 липня 2020 року. Тоді він знепритомнів у літаку та впав у кому. Навального лікували у німецькій клініці "Шаріте".
- Як дослідили фахівці з лабораторій різних країн Європи, Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок". Організатори вбивства планували, що політик мав померти ще в літаку.
- Навальний опублікував запис розмови із начебто одним із працівників ФСБ. Він визнав свою причетність до спецоперації.
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