Об этом пишет AP. Службы спасения на Юге сообщили о нескольких пропавших без вести. Также призвали волонтеров и армию помочь, ведь дороги были закрыты, а дома остались без электричества.

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Масштабное наводнение в Боснии и Герцеговине

Представитель местной администрации Дарко Джука заявил, что по меньшей мере 14 человек погибли в южном городе Ябланица и его окрестностях.

Это те, кого обнаружили спасатели. Мы до сих пор не знаем окончательного количества погибших,

– подчеркнул чиновник.

Министр обороны Зукан Хелез заявил, что войска были привлечены для помощи и сообщалось о потерях.

Глава Минобороны отметил: "Час за часом мы получаем новости о новых жертвах... Мы отправили всех, кого могли. Наша первоочередная задача – спасти людей, которые живы и похоронены в домах, где есть оползни".

СМИ сообщают, что беременная женщина потеряла ребенка после того, как ее спасли от наводнения и перевели в больницу. Власти сообщили, что медики также борются за ее жизнь.

Службы спасения в городах Ябланица и Киселяк сообщили, что ночью была отключена электроэнергия. Также не работала мобильная связь.

Полиция сообщила нам, что железная дорога также заблокирована. Сейчас вы не можете ни въехать, ни выехать из Ябланицы. Стационарные телефоны работают, но мобильные телефоны не имеют сигнала,

– заявила Государственная служба спасения.

Также спасатели призвали людей не выходить на затопленные улицы.