Из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы. На месте работают спасатели, однако, к сожалению, известно, что есть погибшие.

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Юг Германии охватило наводнение

По данным немецкого телеканала ntv, утром в воскресенье, 2 июня, жителей общин Кюленталь и Алльманнсгофен, расположенных на юге Баварии, призвали немедленно покинуть свои дома.

В частности, в округе Аугсбург продолжаются эвакуационные мероприятия населения для перемещения их в более безопасные районы. Тем, кто не в состоянии эвакуироваться самостоятельно, обещали предоставить автобусы. То же касается других городов и общин округа, расположенных вблизи реки Шмуттер – притока Дуная.

В то же время в городе Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм во время спасательной операции погиб пожарный. Он с тремя коллегами перевернулся в резиновой лодке, его тело нашли на следующий день.

В городе Шробенгаузен в баварском округе Нойбург-Шробенгаузен подготовлена эвакуация 670 жителей. В то же время в баварском округе Гюнцбург, где уровень воды во многих водоемах достиг максимальной отметки за прошлый век, Красный Крест направил спасателей на лодках и водолазов.

В Мюнхене власти также предупреждают жителей об угрозе для жизни в районе берега реки Изар. Там были перекрыты два маршрута для прогулок. В столице Баварии объявлен 2-й уровень опасности.

В то же время Служба технической помощи THW, которая выполняет в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 2 июня подготовила тысячи мешков с песком для уже затопленных и подверженных угрозе затопления районов Баварии и Баден-Вюртемберга.

Всего, по словам главы центра логистики THW Бернда Урбана (Bernd Urban), к утру 2 июня туда должны были доставить 30 тысяч мешков с песком.

Движение поездов – ограничено

DW пишет, что вечером в субботу, 1 июня, два вагона скоростного поезда ICE со 185 пассажирами на борту сошли с рельсов вблизи города Швабиш-Гмюнд в Баден-Вюртемберге после оползня, который вызвали дожди.

По словам представителя железной дороги, пассажиры не пострадали и были эвакуированы из поезда. Из-за этого инцидента и непогоды, что продолжается, немецкие железнодорожники иногда отменили или существенно ограничили движение поездов дальнего следования, в частности рейса Мюнхен-Берлин.