Через підвищення рівня води в Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи. На місці працюють рятувальники, однак, на жаль, відомо, що є загиблі.

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Південь Німеччини охопила повінь

За даними німецького телеканалу ntv, ранці у неділю, 2 червня, жителів громад Кюленталь і Алльманнсгофен, розташованих на півдні Баварії, закликали негайно залишити свої оселі.

Зокрема, в окрузі Аугсбург тривають евакуаційні заходи населення для переміщення їх у більш безпечні райони. Тим, хто не в змозі евакуюватися самостійно, обіцяли надати автобуси. Те саме стосується інших міст і громад округу, розташованих поблизу річки Шмуттер – притоки Дунаю.

Водночас у місті Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм під час рятувальної операції загинув пожежник. Він із трьома колегами перекинувся в гумовому човні, його тіло знайшли наступного дня.

У місті Шробенгаузен у баварському окрузі Нойбург-Шробенгаузен підготовлено евакуацію 670 жителів. Водночас у баварському окрузі Гюнцбург, де рівень води в багатьох водоймах сягнув максимальної позначки за минуле століття, Червоний Хрест направив рятувальників на човнах і водолазів.

У Мюнхені влада також попереджає жителів про загрозу для життя в районі берега річки Ізар. Там було перекрито два маршрути для прогулянок. У столиці Баварії оголошено 2-й рівень небезпеки.

Водночас Служба технічної допомоги THW, яка виконує у ФРН функції міністерства з надзвичайних ситуацій, у ніч на 2 червня підготувала тисячі мішків із піском для вже затоплених і схильних до загрози затоплення районів Баварії та Баден-Вюртемберга.

Загалом, за словами глави центру логістики THW Бернда Урбана (Bernd Urban), до ранку 2 червня туди мали доставити 30 тисяч мішків із піском.

Рух поїздів – обмежений

DW пише, що ввечері у суботу, 1 червня, два вагони швидкісного потяга ICE зі 185 пасажирами на борту зійшли з рейок поблизу міста Швабіш-Ґмюнд в Баден-Вюртемберзі після зсуву ґрунту, який спричинили дощі.

За словами представника залізниці, пасажири не постраждали і були евакуйовані з поїзда. Через цей інцидент та негоду, що триває, німецькі залізничники подекуди скасували або суттєво обмежили рух потягів дальнього сполучення, зокрема рейсу Мюнхен-Берлін.