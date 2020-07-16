Индонезию накрыл мощный ливень, который привел к паводкам. Из-за стихийного бедствия погибли по меньшей мере 32 человека.

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в безопасных зонах. Об этом пишет Associated Press.

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Местный аэропорт полностью парализовало. Смесь мусора, грязи и воды залила взлетную полосу.

Правительство сообщает, что дождь за несколько дней переполнил реки, которые вышли из берегов. Власти эвакуировали более 2 650 человек с прибрежных территорий.

Спасатели эвакуируют людей / Фото www.news.cn

Спасатели разыскивают еще 16 человек, которых считают пропавшими без вести.



Улицы полностью в воде из-за мощных ливней / Фото www.news.cn

Последствия непогоды в Индонезии / Фото AAP

Смотрите видео последствий непогоды в Индонезии: