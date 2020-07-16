Індонезію накрила потужна злива, яка призвела до паводків. Через стихійне лихо загинули щонайменше 32 людини.

Сотні людей були змушені залишити свої домівки та шукати притулку в безпечних зонах. Про це пише Associated Press.

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Місцевий аеропорт повністю паралізувало. Суміш сміття, багнюки та води залила злітну смугу.

Уряд повідомляє, що дощ за декілька днів переповнив річки, які й вийшли з берегів. Влада евакуювала понад 2 650 людей з прибережних територій.



Понад 2 тисячі людей евакуювали / Фото www.news.cn

Рятувальники розшукують ще 16 осіб, яких вважають зниклими безвісти.



Вулиці повністю у воді через потужні зливи / Фото www.news.cn



Наслідки негоди в Індонезії / Фото AAP

Дивіться відео наслідків негоди в Індонезії: