3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет отчитываться в Верховной Раде о том, как происходит ликвидация последствий паводка на Западе Украины. Придут ли в это время под стены парламента экологические активисты и экологи?

Мощные ливни, начавшиеся в Карпатах 20-21 июня, за несколько дней наделали очень много бед. По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 3 человека погибли и 1 пропал без вести, подтоплено 349 населенных пунктов (всего – 14 456 домов!), повреждено 653 километра автодорог и 265 мостов (из них 95 – разрушены почти полностью!). Ликвидация последствий непогоды идет полным ходом, но иногда еще выпадают дожди, и есть угроза новых паводков. Поэтому правительство пока даже не может подсчитать все убытки. Сейчас говорят о сумме более 1 миллиарда гривен. Но эта цифра точно будет расти…

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Президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что Украина ждет международную поддержку. Глава Кабмина Денис Шмыгаль признался, что ситуация критическая, и на преодоление последствий наводнения уже выделено из резервного фонда 754 миллиона гривен. А Министерство иностранных дел обратилось за помощью к Евросоюзу, НАТО и государствам-партнерам.

Мир нас услышал, и несколько стран уже откликнулись. Из Италии прибыли два самолета с гуманитарной помощью и техническими средствами для борьбы с водной стихией. Из США и Израиля вскоре поступят денежные транши, а Венгрия сообщила, что выделит 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье. Обещают не оставить Украину наедине с проблемами еще несколько стран…

Леса бессильны?

Остатки лесов смывало с гор в села / Фото ГСЧС

Ликвидация последствий стихии – дело, конечно, первостепенное. Но украинская власть также должна разобраться в конце концов с очень серьезным вопросом – что делать, чтобы минимизировать ущерб от паводков? Причем постановка вопроса должна быть именно такой. Потому собственно причины паводков давно известны…

Украина ежегодно страдает от затоплений – в разных регионах, в больших или меньших масштабах. Так было и так, к сожалению, будет. Сравнительно недавно – в 1998 и 2008 годах – западные области пережили примерно соразмерные мощные паводки, что и в этом году. Тогда разрабатывались целые программы борьбы с "большой водой". Но, как видим, почти ничего не изменилось – снова Украина "тонет".

Несмотря на это, очень удивляет позиция некоторых экспертов, которые сейчас в один голос уверяют: карпатские леса не могли сдержать такие огромные осадки, поэтому вырубка деревьев не является главной причиной катастрофы.

Этим же аргументом защищался и уже бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий. (Его буквально накануне, 2 июля, уволили решением Кабмина. Причины понятны...)

Лес не может обуздать стихию горных рек, – сказал Заблоцкий. – Лес – не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений является вырубка – это манипуляция и популизм.

Обобщил эти сентенции на недавнем брифинге Денис Шмыгаль. На вопрос о возможной связи между вырубкой лесов и подтоплениями премьер-министр ответил:

Фактически, и норма осадков, которая выпала за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдерживал эти потоки воды. Это, наверное, вопрос уже больше к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины…

Проблема комплексная

Спасатели за работой / Фото ГСЧС

Такой подход к проблеме очень упрощенный и в корне неправильный. Понятно, что карпатский лес в одиночку не может сдержать воду, если за час выпадает 10-дневная норма, а за два дня – месячная. Но! Надлежащее состояние лесного хозяйства стало бы ключевым фактором в комплексе мер по противодействию паводкам. Потому что это комплексная проблема – и именно это нужно учитывать. И учитывать другие важные факторы. Ведь, кроме вырубки лесов, подтоплению, так сказать, "способствуют":

эрозия почв после рубок, что позволяет воде быстро попадать в реки

некачественное строительство лесных дорог и отсутствие на них водоотвода

несанкционированная мелиорация и, как следствие, уничтожение пойм рек

застройка пойм и прибрежно-защитных полос

хаотичное возведение гидросооружений

неправильный забор гравия, что приводит к размыванию берегов

засоренность лесов, рек и берегов и т. п.

Если бы государство комплексно (опять стоит подчеркнуть!) решало все вопросы (как это делают в ведущих странах мира), то негативные последствия паводков в Карпатах были бы заметно меньше. Об этом, кстати, еще в 2000 году писал академик Национальной академии наук Украины Константин Сытник в своей программной статье "Уничтожение лесов и экологические катастрофы". (Категорически рекомендуем ее для изучения современным горе-чиновникам и экспертам.)

Наводнение в Карпатах: фотогалерея

Фото ГСЧС, Укринформ и DW

Что делать власти?

Сейчас о влиянии вырубок лесов на масштабы паводков и о том, какие превентивные меры должна принимать власть, не устают напоминать украинские эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Вырубки леса является одной из причин, что усиливает именно влияние паводков, ведь они ускоряют скорость набора уровня воды в реке, – говорят в WWF-Украина. – Как это происходит? При ведении лесного хозяйства имеют место разные типы рубок, однако значительную часть занимают именно сплошные – это рубки, при которых весь древостой вырубается полностью. В местах сплошных рубок усиливается сток воды, она практически не задерживается в почве. Также стоит заметить о влиянии на усиление паводка таких факторов, как наличие лесных дорог и трелевочных волок (путь, которым тянут спиленные деревья или уже распиленные бревна), а также захламленность ручейков.

Водные потоки смывали даже крепкие железные дороги / Фото ГСЧС

Эксперты фонда также подготовили список рекомендаций по мерам, которые следует принять властям для предотвращения разрушительных последствий наводнений, в частности, в лесной отрасли:

Полный запрет рубок в высокогорных лесах, расположенных на уровне 1100 и выше метров над уровнем моря. Вдоль водотоков воле искусственных насаждений следует проводить исключительно выборочные рубки с целью формирования естественных насаждений; полностью запретить любые рубки над водотоками в естественных лесах. Нужно уменьшать долю и площадь сплошных рубок, поскольку именно на таких территориях сток самый быстрый. Надо оперативно убирать остатки и заготовленную древесину после рубок, поскольку они усиливают разрушительную силу воды и приводят к повреждению инфраструктуры. Необходимо усилить контроль со стороны компетентных органов при осуществлении лесохозяйственной деятельности. Реформировать лесную отрасль с соответствующим разделением функции охраны леса от функции хозяйствования. Контролировать, чтобы на местах сплошных срубов высаживались или естественно восстанавливались породы деревьев в соответствии с высотой, где они растут. Соблюдать Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" и готовить качественные отчеты при планировании лесохозяйственной деятельности.

"Если эколог получает деньги…"

Стихия нанесла огромный ущерб / Фото Укринформ

Было бы хорошо, чтобы экспертов Всемирного фонда дикой природы поддержали экологические активисты, одна из главных функций которых, кстати – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды. Именно поэтому мы начали этот материал с вопроса: придут экологи и экоактивисты под стены Верховной Рады во время доклада премьера Дениса Шмыгаля по ликвидации последствий наводнения?

Впрочем, сейчас этот вопрос, пожалуй, риторический. Потому что в Украине деятельность многих экоактивистов и экологов превратилась в фарс. Они активно участвуют в проплаченных акциях и пикетах, дают на заказ фейковые комментарии для медиа-и, в то же время, закрывают глаза на реальные проблемы. Скажем, вы помните экологические акции после недавних ужасных лесных пожаров в Чернобыльской зоне и других регионах страны? Акций не было. Никаких. Ни в Киеве, ни в "обгоревших" областях. А ситуация катастрофическая – огонь уничтожает Украину так же регулярно, как и наводнения. Поэтому не стоит ждать экомитингов и сейчас. И именно поэтому экоактивисты и экологи также несут огромную ответственность за разрушительные наводнения в Карпатах – вместе с властью и "черными лесорубами".

Политолог Кирилл Сазонов даже назвал причины, почему некоторые экологи "не замечают" вырубку деревьев в Карпатах, а затем происходит стихийное бедствие.

Если эколог получает деньги от компании, которая покупает вырубленный лес, то, конечно, он будет закрывать глаза на вырубку, – говорит Сазонов. – Если эколог работает в системе госструктуры и получает деньги наличными в виде коррупционных конвертов от людей, которые занимаются вырубкой, то он тоже будет закрывать глаза... В результате безответственности и игнорирования проблемы властью и общественными организациями, которые якобы борются за экологию, мы получили такой результат.

Большая вода подтопила целые села / фото ГСЧС

Зато когда речь заходит о заказных митингах или предвыборной агитации – экологические "деятели" часто на первых ролях. Их беззастенчиво используют политики (и власть, и оппозиция), бизнесмены и чиновники. Потому что тема охраны окружающей среды очень серьезная, всегда на слуху и на нее чутко реагирует общественность. Но "неразборчивое" поведение экоактивистов и экологов дискредитирует как экодвижение, так и профессию. А недоверие к ним отнюдь не способствует решению экологических проблем в Украине, которые распространяются со скоростью карпатского наводнения.

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