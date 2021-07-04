Стало известно о гибели человека, но обстоятельства его смерти не сообщаются. Об этом говорится в российских изданиях.

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Так называемый "представитель правительства Крыма" Евгений Кабанов заявил, что известно о женщине, которая пропала без вести. А также еще одна пострадала.

"Она находится в больнице. Еще одна (женщина – 24 канал) пропала без вести. Ведутся ее поиски", – добавил Кабанов.

Новое наводнение в Крыму: что о нем известно

В одном из сел Бахчисарайского района подтопило 50 частных домов. Оттуда начали эвакуировать местных жителей. Повышение уровня воды фиксируют в реках:

Бельбек;

Коккозка;

Бага.

Поэтому власть оккупированного полуострова попросила людей, которые живут рядом с реками для безопасности покинуть свои дома. На Востоке Бахчисарая селевой поток сошел на дорогу. Там подтопило подвальные помещения в психоневрологическом интернате.

Отметим! Так называемая "власть Крыма" объявила на полуострове штормовое предупреждение.

В селе Новобобровка река Бага потоком принесла мусор на дорогу между селами Родниковое и Передовое. Временно там ограничили движение. Из-за ремонтных работ на аварийных водопроводных и электросетях без питьевой воды остались Симферополь, Алушта, Керчь и Симферополь. В Евпатории снова отключили свет.



Последствия нового наводнения в Крыму / Фото из фейсбука Янины Павленко



Сильные ливни на полуострове будут продолжаться / Фото из фейсбука Янины Павленко

Прогнозы синоптиков

По прогнозам синоптиков, сильные ливни в Крыму будут и завтра, 5 июля, особенно в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. Местами в реке Бельбек ожидают повышения уровня воды на 2 – 3 метра. Синоптики прогнозируют также сход селевых потоков.