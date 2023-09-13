Сильный шторм "Даниэль" прорвал дамбы, снес здания и уничтожил почти четверть восточного прибрежного города Дерна. Все, что известно о жертвах и пострадавших в Ливии, рассказываем дальше.

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"Тела лежат везде – в море, в долинах, под постройками"

Старший медик в Дерне рассказал журналистам, что более 2000 человек погибли, в то время как официальные лица восточной Ливии, на которых ссылается местное телевидение, оценивают количество жертв более чем в 5000 человек.

В Дерне – городе с населением около 125 000 жителей, журналисты увидели разрушенные районы. Там здания размыты водой, машины опрокинуты на крыши, а улицы покрыты грязью и щебнем после прорыва дамб.

Мохаммад аль-Кабиси – директор больницы Вахда сказал, что 1700 человек скончались в одном из двух районов города, а еще 500 – в другом.

Агентство отмечает, что его работники видели многие тел, лежавших на земле в коридорах больницы. Когда в медучреждение привозили жертв, люди смотрели на них, пытаясь идентифицировать пропавших без вести членов семьи.

Тела лежат везде – в море, в долинах, под постройками. Я не преувеличиваю, когда скажу, что 25% города исчезло. Много-много зданий разрушены,

– отметил министр гражданской авиации в администрации Хичем Абу Чкиуат.

Местное телевидение al-Masar сообщило, что министр внутренних дел восточной администрации заявил о более чем 5000 погибших.

Погибших может быть гораздо больше

Другие восточные города, в частности второй по величине город Ливии Бенгази, также пострадали от шторма. Глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявил, что количество погибших будет "огромным".

Из наших независимых источников информации можем подтвердить, что число пропавших без вести достигает 10 000 человек,

– отметил Тамер Рамадан.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что группы быстрого реагирования были мобилизованы для оказания помощи на месте.

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"Большинство людей спали": ливийцы продолжают искать родных

Турция и другие страны поспешно направили помощь в Ливию, в частности, поисково-спасательные машины, спасательные лодки, генераторы и еду. Обескураженные жители бросились домой в поисках близких.

9-летний Мостафа Салем рассказал, что уже потерял 30 своих родственников.

Большинство людей спали. Никто не был готов,

– подчеркнул мужчина.

39-летний Раджа Сасси вместе с женой и маленькой дочерью пережил наводнение после того, как вода достигла верхнего этажа. Остальные члены его семьи погибли.

Сначала мы просто подумали, что это сильный дождь, но в полночь услышали мощный взрыв, и это был прорыв дамбы,

– поделился мужчина.

СМИ отмечают, что в аэропорту Триполи на северо-западе Ливии женщина заплакала, когда ей позвонили и сказали, что большинство членов семьи погибли или пропали без вести.

Мы не говорим об одной или двух погибших, а о гибели до 10 членов каждой семьи,

– отметил ее зять Валид Абдулати.

Пассажир самолета из Триполи на восток поделился, что никогда не чувствовал себя таким испуганным, как сейчас. Мужчина потерял связь со всеми своими родными, друзьями и соседями.

Представитель министерства внутренних дел сообщил Al Jazeera, что военно-морские группы ищут "многие семьи, которые были снесены в море в городе Дерна".

Напомним, что шторм "Даниэль" пронесся над Средиземным морем 10 сентября.