Наводнение приостановило работу целого города – даже важные учреждения пока не работают. В Ливии объявили траур по погибшим.
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Стихия не жалела никого
В результате обвала двух дамб в долине города Дерна наводнение смыло целые кварталы с их жителями в море. Катастрофа вызвала отключение электроэнергии и разрушила дома, дороги и мосты в Ливии. Школы и больницы тоже сильно пострадали. Наводнение вызвало полный коллапс в городе.
Число погибших в Ливии достигает не менее 2 тысяч человек, без вести пропавшими считают около 5 – 6 тысяч граждан. Такие данные сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари, контролирующий восточную Ливию.
Стихия повлекла за собой остановку функционирования целого города / AFP
Катастрофа стала следствием прохождения по стране шторма Даниэль. В стране выпало самое большое количество осадков за последние 40 лет. Наводнение прошлось по городам Аль-Байда, Сусс, Аль-Мардж и Дерна. Там объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Обучение и работу приостановили.
Наводнение разрушало все на своем пути / Anadolu Ajansi
В столице Ливии Триполи состоялось внеочередное заседание Совета министров, на котором приняли решение объявить трехдневный траур и спустить флаги.
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