Повінь призупинила роботу цілого міста – навіть важливі установи наразі не працюють. У Лівії оголосили жалобу за загиблими.

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Стихія не шкодувала нікого

Внаслідок обвалу двох дамб у долина міста Дерна повінь змила цілі квартали з їхніми жителями в море. Катастрофа викликала відключення електроенергії та зруйнувала будинки, дороги та мости в Лівії. Школи та лікарні також сильно постраждали. Повінь викликала повний колапс у місті.

Кількість загиблих у Лівії досягає щонайменше 2 тисяч осіб, безвісти зниклими вважають близько 5 – 6 тисяч громадян. Такі дані повідомив на пресконференції речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі, що контролює східну Лівію.

Стихія спричинила зупинку функціонування цілого міста / AFP

Катастрофа стала наслідком проходження країною шторму Даніель. У країні випала найбільша кількість опадів за останні 40 років. Повінь пройшлася по містам Аль-Байда, Сус, Аль-Мардж і Дерна. Там оголосили надзвичайний стан та запровадили комендантську годину. Наразі навчання та роботу призупинили.

Повінь руйнувала все на своєму шляху / Anadolu Ajansi

У столиці Лівії Тріполі відбулося позачергове засідання Ради міністрів, на якому прийняли рішення оголосити триденну жалобу та приспустити прапори.

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