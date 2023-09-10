Землетрус стався у ніч з 8 на 9 вересня. Сейсмологи Марокко зафіксували дуже сильні поштовхи магнітудою 7,2. Разом з тим, фахівці з США стверджують про магнітуду 6,8.

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Туристичне селище тепер в руїнах

Мулай-Брахім – туристичне селище в Атлаських горах. У це місце полюбляли приїжджати туристи, які полюбляють активний відпочинок. Селище розташоване неподалік від Марракеша, було наповнене невеликими готелями та кафе, які з радістю зустрічали туристів.

Тут проживало близько 3 000 марокканців. Вони мешкали в будинках з глиняної цегли та шлакоблоків. Нині це все перетворилося на руїни. Мулай-Брахім перетворилося на руїни усього за кілька секунд, оскільки селище розташоване близько до епіцентру землетрусу. Місцеві жителі пригадують, що поштовхи були дуже сильні.

Ми відчули сильний поштовх, наче це був судний день. Десять секунд і все зникло,

– розповів один з місцевих жителів.

Інший житель Мулай-Брахіма пригадує, що землетрус відчувався набагато довше – наче він тривав не кілька секунд, а щонайменше хвилину.

Після землетрусу люди почали самотужки розгрібати завали. З-під будинків діставали тіла загиблих. Коли настав ранок, Марокко поринуло у морок. Сонячне світло показало жителям країни жахливі масштаби руйнувань, найбільш щемливі моменти – коли батьки знаходили під завалами тіла своїх дітей.

Нині на площі Мулай-Брахіма встановили великий намет, який раніше використовували для весіль. Тепер це стало прихистком для тих, хто втратив домівку. Люди у селищі потребують медичної допомоги, їжі та наметів для людей. Втім, місцева влада стверджує, що деякі райони постраждали більше, тому жителям Мулай-Брахіма доведеться почекати.

У Марокко стався смертоносний землетрус