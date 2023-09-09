Моторошні кадри жахливого землетрусу у північноафриканській країні – передає 24 Канал. Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинуло майже 700 людей.

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Величезні руйнування у Марокко

Пізно ввечері 8 вересня північноафриканську країну Марокко сколихнув найпотужніший за останні 120 років землетрус. Амплітуда коливань складала 6,8. Лихо зруйнувало, зокрема, історичні стіни Марракеша, що колись слугували оборонними валами імперського міста.

Вулиці міста закидані величезними уламками зруйнованих будівель – під ними досі можуть знаходитися люди. Кількість жертв досі продовжує зростати – наразі відомо про 632 жертви.

Катастрофа забрала життя безлічі містян: дивіться відео наслідків

Потужний землетрус не дав спокій нічому. Цілі частини стін будинків падали на автомобілі. Ліквідація наслідків займе значний час, суму збитків наразі неможливо порахувати.

Наслідки для міста катастрофічні: дивіться відео

Безпосередньо момент землетрусу зсередини будинку вдалося зафільмувати. На ньому видно, що всі меблі ходили з боку в бік, а речі з поличок просто падали додолу. Це було схоже на потужний шторм, проте він відбувався в будинку, який міцно стояв на фундаменті.

Потужний землетрус зсередини: дивіться відео

Катастрофа у Марокко