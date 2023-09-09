Жуткие кадры ужасного землетрясения в североафриканской стране – передает 24 Канал. Известно, что в результате трагедии погибли почти 700 человек.

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Огромные разрушения в Марокко

Поздним вечером 8 сентября североафриканскую страну Марокко всколыхнуло самое мощное за последние 120 лет землетрясение. Амплитуда колебаний составляла 6,8. Беда разрушила, в частности, исторические стены Марракеша, когда-то служившие оборонительными валами имперского города.

Улицы города забросаны огромными обломками разрушенных построек – под ними до сих пор могут находиться люди. Число жертв до сих пор продолжает расти – сейчас известно о 632 жертвах.

Катастрофа унесла жизни множества горожан: смотрите видео последствий

Мощное землетрясение не оставило в покое ничего. Целые части стен домов падали на автомобили. Ликвидация последствий займет значительное время, сумму ущерба пока невозможно посчитать.

Последствия для города катастрофические: смотрите видео

Непосредственно момент землетрясения изнутри дома удалось снять. На нем видно, что вся мебель ходила из стороны в сторону, а вещи с полочек просто падали вниз. Это походило на мощный шторм, однако он происходил в доме, который крепко стоял на фундаменте.

Мощное землетрясение изнутри: смотрите видео

Катастрофа в Марокко