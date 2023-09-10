Землетрясение произошло в ночь с 8 на 9 сентября. Сейсмологи Марокко зафиксировали очень сильные толчки магнитудой 7,2. Вместе с тем специалисты из США утверждают о магнитуде 6,8.
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Туристический поселок теперь руины
Мулай-Брахим – туристический поселок в Атласских горах. В это место любили приезжать туристы, любящие активный отдых. Поселок расположен неподалеку от Марракеша, был наполнен небольшими гостиницами и кафе, которые с радостью встречали туристов.
Здесь проживало около 3000 марокканцев. Они жили в домах из глиняного кирпича и шлакоблоков. Сейчас это все превратилось в руины. Мулай-Брахим превратился в руины всего за несколько секунд, поскольку поселок расположен близко к эпицентру землетрясения. Местные жители вспоминают, что толчки были очень сильные.
Мы почувствовали сильный толчок, словно это был судный день. Десять секунд и все исчезло,
– рассказал один из местных жителей.
Другой житель Мулай-Брахима вспоминает, что землетрясение ощущалось гораздо дольше – словно оно длилось не несколько секунд, а по меньшей мере минуту.
После землетрясения люди начали самостоятельно разгребать завалы. Из-под домов доставали тела погибших. Когда наступило утро, Марокко погрузилось в мрак. Солнечный свет показал жителям страны ужасающие масштабы разрушений, самые щемящие моменты – когда родители находили под завалами тела своих детей.
Сейчас на площади у Мулай-Брахима установили большую палатку, которую раньше использовали для свадеб. Теперь это стало убежищем для тех, кто потерял дом. Люди в поселке нуждаются в медицинской помощи, еде и палатках для людей. Впрочем, местные власти утверждают, что некоторые районы пострадали больше, поэтому жителям Мулай-Брахима придется подождать.
В Марокко произошло смертоносное землетрясение
- В Марокко произошло сильное землетрясение. Эпицентром были Атласские горы. Землетрясения – не неожиданность для марокканцев, впрочем, такой мощный не фиксировали с 1900 года.
- Стихийное бедствие уже унесло жизни 2 012 человек, еще 2059 – ранены. Следует отметить, что состояние почти половины пострадавших оценивают как тяжелое или критическое.
- Сильное землетрясение повредил и разрушил исторические, культурные и архитектурные памятники. В частности, речь идет об оборонных стенах и мечети Аль-Кутубии.
- На мощное землетрясение отреагировали по всему миру. Лидеры разных стран выражают свои соболезнования и предлагают помощь.