Стихийное бедствие унесло жизни нескольких сотен человек. Все, что известно о землетрясении, жертвах, пострадавших, последствиях разрушений – сообщает 24 Канал.

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Где и когда произошло землетрясение

В Марокко, что на севере Африки, в ночь на 9 сентября произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали в 16 километрах от населенного пункта Талат. Сейсмологи сообщили, что эпицентр подземных толчков был в горном хребте Высокий Атлас, что примерно в 72 километрах от бывшего имперского города Марракеш, в городе Игил в провинции Аль-Хауз региона Марракеш-Тенсифт-Эль-Хауз.

Эпицентр землетрясения в горах Марокко: смотрите на карте

Как объяснили специалисты, такие разрушения землетрясения повлекли за собой то, что толчки были на относительно небольшой глубине – всего 18,5 километров. К слову, землетрясение в этой части страны не является неожиданностью. Однако толчки, более 6 баллов, не фиксировали с 1900 года.

Землетрясение всколыхнуло сразу несколько провинций в Марокко:

Аль-Хауз,

Уарзазат,

Марракеш,

Азилал,

Чичауа,

Торудант.

Следует отметить, что местные сейсмологи оценили подземные толчки в эпицентре землетрясения в 7,2 баллов. В то же время специалисты США заявили о землетрясении в 6,8 балла.

Как начиналось землетрясение в Марокко: смотрите видео

Разрушение после мощного землетрясения

Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, чрезвычайники со всей страны оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы. На сегодняшний день известно о значительных разрушениях в городе Марракеш. Землетрясение буквально превратило город в руины.

Местные власти сообщили, что стихийное бедствие значительно повредило исторические оборонные сооружения когда-то имперский город. Марракеш окружен системой земляных валов, которые были созданы еще в XII веке как оборонительные стены. Эта система защищала районы Медины. Оборонительные стены сохранились до настоящего времени и были историческим памятником.

Землетрясение повредило оборонительные сооружения Марракеша: смотрите видео

На грани исчезновения оказалась и Аль-Кутубия – это самая большая мечеть и одна из самых значимых достопримечательностей Марракеша. Она расположена недалеко от центральной площади города, Джамаа-аль-Фна, и окружена большими садами. Является частью Медины Марракеша (название исторического центра в некоторых городах Северной Африки) и входит с ней в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аль-Кутубию, высотой 77 метров, создали в 1147 году. После землетрясения в сети опубликовали кадры задымления у мечети. Пока неизвестно, насколько повреждена Аль-Кутубия, но сообщалось, что из-под завалов в мечети доставали пострадавших.

Мечеть Аль-Кутубия после землетрясения: смотрите видео

Кроме исторических и архитектурных памятников, пострадала гражданская инфраструктура. Сотни домов были разрушены через несколько секунд. Люди в сети публиковали кадры, как стихийное бедствие превращало город в руины.

Дома разрушались через секунды: смотрите видео

Один из пользователей сети опубликовал кадры из квартиры в момент землетрясения. Толчки были такой силы, что дом и вся мебель в нем мощно тряслась, а со стен и потолка падали обломки.

Землетрясение в Марокко внутри здания: смотрите видео

Разрушение после землетрясения в Марокко – смотрите в галерее

Реакция властей Марокко и спасательные работы

Министр внутренних дел Марокко Мохамед Хассад после землетрясения сразу обратился к гражданам. Его обращение было транслировано на всех телеканалах. Он успокоил людей и призвал не паниковать – все возможные ресурсы направлены на ликвидацию последствий смертельного землетрясения.

Власти обратились с просьбой к людям сдавать по возможности кровь, чтобы помогать пострадавшим. Их количество увеличивается с каждой минутой, поэтому кровь необходима постоянно.

На государственном телеканале страны Al Aoula сообщили, что спасательные группы в Марокко в настоящее время не могут добраться до районов, наиболее пострадавших от землетрясения. Причина в том, что близлежащие дороги сильно повреждены и заблокированы. Сначала спасателям необходимо разобрать эти завалы, чтобы добраться до людей и оказать им помощь.

Что известно о жертвах и пострадавших

К 13:00 9 сентября количество жертв увеличилось до 820, раненых – 672 человека. В МВД Марокко сообщили, что состояние 205 пострадавших оценивают как критическое.

По состоянию на 11:00 известно о 632 погибших из-за землетрясения. Число раненых также возросло до 329 человек. Среди них – состояние 51 пострадавшего оценивают как критическое.

Утром 9 сентября было известно по меньшей мере о 296 погибших и 150 раненых в результате страшного землетрясения. За несколько часов количество жертв увеличилось почти вдвое.

По состоянию на 11:00 известно о 632 погибших из-за землетрясения. Число раненых также возросло до 329 человек. Среди них – состояние 51 пострадавшего оценивают как критическое.

В сети публикуют кадры, как пострадавшим оказывают помощь. Так как таких сотни, то первую медицинскую помощь им оказывают прямо посреди улиц. Там разостлали одеяла, а местами – диваны.



Пострадавшим оказывают помощь среди улиц / Фото из соцсетей



После землетрясения пострадавшим оказывают помощь под открытым небом / Фото из соцсетей



Реакция мира на трагедию в Марокко

На смертоносное землетрясение отреагировали уже во многих кранах. Первой свою помощь предложила Индия. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Марокко. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также заявил, что Индия готова всячески помогать Марокко.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила соболезнования в связи с ужасающим землетрясением.

Всем сердцем с марокканским народом перед лицом ужасного землетрясения, которое минувшей ночью унесло сотни жизней. Мои мысли с семьями погибших, ранеными, которым я желаю скорейшего выздоровления,

– написала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем сообщении подчеркнул, что из Марокко пришло ужасное известие. Сейчас все мысли – с жертвами разрушительного землетрясения. От всей Германии он выразил соболезнования всем, кто пострадал от этой катастрофы.

В Министерстве иностранных дел Франции также выразили соболезнования марокканскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский от имени украинского народа выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

От имени украинского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Его Величеству Королю Марокко Мохаммеду VI, родным и близким жертв ужасного землетрясения в регионе Марракеш. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с Марокко в это тяжелое время,

– говорится в его сообщении.

В ООН заявили, что "глубоко расстроены" из-за страшного землетрясения. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Организация готова оказать помощь Марокко.

Были ли украинцы среди пострадавших

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в настоящее время информация о том, пострадали ли украинцы в результате землетрясения в Марокко, проверяется.

МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате: +212 6 61 18 63 90,

– отметили в МИД.