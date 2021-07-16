Ливни разрушили дома

Мощные дожди прошли в провинции Ризе вечером 14 июля. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

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Потоки воды смывали на своем пути автомобили и разрушили несколько жилых домов.

Оползни уничтожили также несколько чайных плантаций в этом регионе.



Оползни уничтожили чайные плантации / Фото Anadolu

Погибли шесть человек

В результате сильного ливня в турецком городе Ризе погибли по меньшей мере шесть человек.

Среди обломков своего трехэтажного дома нашли мертвой 75-летнюю женщину.

Обнаружили тела 3 человек, погибших в результате селей, разрушивших деревянный дом.

Умер глава соседнего села Асмалирмак – мужчину смыло бурными водами.

Ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Еще одного человека госпитализировали.

Обратите внимание! Из-за мощных дождей заблокирован доступ к десяткам сел, некоторые населенные пункты остались без электроснабжения. Более ста человек эвакуировали из их домов.

Последствия непогоды в Турции / Фото Anadolu