Зливи зруйнували будинки

Потужні дощі пройшли у провінції Різе ввечері 14 липня. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

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Потоки води змивали на своєму шляху автомобілі та зруйнували декілька житлових будинків.

  • Зсуви знищили також кілька чайних плантацій у цьому регіоні.


Зсуви знищили чайні плантації / Фото Anadolu

Загинули шестеро людей

Унаслідок сильної зливи у турецькому місті Різе загинули щонайменше шестеро людей.

  • Серед уламків свого триповерхового помешкання знайшли мертвою 75-річну жінку.
  • Виявили тіла 3 осіб, які загинули унаслідок селів, що зруйнували дерев'яний будинок.
  • Помер голова сусіднього села Асмалірмак – чоловіка змило бурхливими водами.

Шукають двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одну людину госпіталізували.

Наслідки негоди у Туреччині / Фото Anadolu