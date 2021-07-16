Зливи зруйнували будинки

Потужні дощі пройшли у провінції Різе ввечері 14 липня. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

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Потоки води змивали на своєму шляху автомобілі та зруйнували декілька житлових будинків.

Зсуви знищили також кілька чайних плантацій у цьому регіоні.



Зсуви знищили чайні плантації / Фото Anadolu

Загинули шестеро людей

Унаслідок сильної зливи у турецькому місті Різе загинули щонайменше шестеро людей.

Серед уламків свого триповерхового помешкання знайшли мертвою 75-річну жінку.

Виявили тіла 3 осіб, які загинули унаслідок селів, що зруйнували дерев'яний будинок.

Помер голова сусіднього села Асмалірмак – чоловіка змило бурхливими водами.

Шукають двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одну людину госпіталізували.

Зверніть увагу! Через потужні дощі заблокований доступ до десятків сіл, деякі населені пункти залишилися без електропостачання. Понад сто людей евакуювали з їхніх осель.

Наслідки негоди у Туреччині / Фото Anadolu