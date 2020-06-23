В Польше, Румынии, Словакии и Венгрии в течение 19-23 июня бушует непогода с мощными ливнями, которые приводят к выходу рек из берегов. Власти некоторых из этих стран бросили все силы на борьбу с последствиями стихии.

Циклон с сильными ливнями накрыл центрально-восточные страны Европы. Власти стран соседей уже говорит о миллиардных убытках от затоплений. 24 канал собрал вместе последние новости о непогоде в странах-соседях.

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Польша под водой

На юге Польши стихия разрушила сотни домов и автомобильные дороги.

Из-за ливней спасателям пришлось выезжать на вызовы более 600 раз. В частности, спасать людей из подтопленных машин и домов.

Президент Польши Анджей Дуда взял под личный контроль ситуацию с затоплением в регионе Лапанув.

Смотрите видео страшного наводнения в регионе Лапанув:

Затопленные села и города в Польше / Фото Bochnia 112

Потоп в Словакии

В соседней Словакии от мощного наводнения страдает поселок Пихни – его улицы затопило волнами в два метра высотой. На днях ливень обрушился на Прешовский край.

Вода рекой текла по улицам, уничтожая все на своем пути. Несколько автомобилей почти исчезли в потоке. Снесены заборы, затоплены подвалы частных домов, пострадали участки, разрушены тротуары и дренажные каналы. Ущерб одной лишь главной дороги составил примерно 500 тысяч евро.

Глава Нацсовета Словакии Борис Коллар и внутренних дел Словацкой Республики Роман Микулец находятся на месте и контролируют ситуацию.

Село в Словакии почти под водой: смотрите видео

Затопление в Румынии

В Румынии в результате сильных наводнений пострадали 90 населенных пунктов в 19 районах страны. Власти опасаются разлива реки Тимиш.

По данным чиновников, затоплены сотни домохозяйств, в нескольких населенных пунктах спасателям пришлось эвакуировать жителей, в Васлуе погибла 77-летняя женщина.

Затопление в Румынии / Фото IGSU

Из-за подтопления закрыты несколько дорог общенационального значения в регионах Молдова и Трансильвания.

Заблокировано железнодорожное движение в районе Алба после того, как пять поездов вынуждены были остановиться из-за залитой водой колеи.

Смотрите видео потопа в Румынии:

Шторм в Венгрии

Сильные штормы, сопровождающиеся ливнями и шквалистым ветром, вызвали наводнения в некоторых районах Венгрии.

Генеральный директорат Венгрии по борьбе со стихийными бедствиями (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) заявил, что спасательные команды провели более 400 операций по ликвидации последствий непогоды. В результате внезапного наводнения в городе Тотвазсон района Веспрем погибла женщина. Несколько домов были затоплены в этом районе.

Шторм натворил немало бед в Будапеште и его окрестностях, оставив после себя затопленные улицы, поваленные деревья и линии электропередач.

Смотрите видео потопа в Венгрии:

Непогода наделала беды в Венгрии / Фото Hungary today