У Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині протягом 19-23 червня вирує негода з потужними зливами, які призводять до виходу річок з берегів. Влада деяких із цих країн кинула всі сили на боротьбу з наслідками стихії.

Циклон із сильними зливами накрив центрально-східні країни Європи. Влада країн-сусідів вже говорить про мільярдні збитки від затоплень. 24 канал зібрав останні новини про негоду в Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині.

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Польща під водою

На півдні Польщі стихія зруйнувала сотні будинків та автомобільні шляхи.

Через зливи рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 600 разів. Зокрема, рятувати людей із підтоплених машин та домівок.

Президент Польщі Анджей Дуда взяв під особистий контроль ситуацію із затопленням в регіоні Лапанув.

Дивіться відео страшної повені в регіоні Лапанув:

Затоплені села та містечка в Польщі / Фото Bochnia 112

Потоп у Словаччині

У сусідній Словаччині від потужної повені потерпає селище Пихні – його вулиці затопило хвилями у два метри заввишки. Днями злива обрушилася на Пряшівський край.

Вода рікою текла по вулицях, знищуючи все на своєму шляху. Кілька автомобілів мало не зникли в потоці. Знесені паркани, затоплені підвали приватних будинків, постраждали ділянки, зруйновані тротуари і дренажні канали. Збиток однієї лише головної дороги склав приблизно 500 000 євро.

Глава Нацради Словаччини Борис Коллар та міністр внутрішніх справ Словацької Республіки Роман Микулець перебувають на місці і контролюють ситуацію.

Село в Словаччині практично пішло під воду: дивіться відео

Затоплення в Румунії

У Румунії внаслідок сильних повеней постраждали 90 населених пунктів в 19 районах країни. Влада побоюється розливу річки Тіміш.

За даними чиновників, затоплені сотні домогосподарств, у декількох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати мешканців, у Васлуї загинула 77-річна жінка.



Затоплення в Румунії / Фото IGSU

Через підтоплення закриті кілька доріг загальнонаціонального значення в регіонах Молдова та Трансільванія.

Заблокований залізничний рух у районі Алба після того, як п’ять поїздів вимушені були зупинитися через залиті водою колії.

Дивіться відео потопу в Румунії:

Шторм в Угорщині

Сильні шторми, що супроводжуються зливами і шквалистими вітрами, викликали повені в деяких районах Угорщини.

Генеральний директорат Угорщини по боротьбі зі стихійними лихами (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) заявив, що рятувальні команди провели понад 400 операцій з ліквідації наслідків негоди. В результаті раптової повені в місті Тотвазсон району Веспрем загинула жінка. Кілька будинків були затоплені в цьому районі.

Шторм накоїв чимало лиха в Будапешті і його околицях, залишивши після себе затоплені вулиці, повалені дерева та лінії електропередачі.

Дивіться відео затоплення в Угорщині:

Негода в Угорщині / Фото Hungary Today