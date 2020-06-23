Масштабний потоп: сусіди України йдуть під воду через зливи та негоду – відео, фото
У Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині протягом 19-23 червня вирує негода з потужними зливами, які призводять до виходу річок з берегів. Влада деяких із цих країн кинула всі сили на боротьбу з наслідками стихії.
Циклон із сильними зливами накрив центрально-східні країни Європи. Влада країн-сусідів вже говорить про мільярдні збитки від затоплень. 24 канал зібрав останні новини про негоду в Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині.
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Польща під водою
- На півдні Польщі стихія зруйнувала сотні будинків та автомобільні шляхи.
- Через зливи рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 600 разів. Зокрема, рятувати людей із підтоплених машин та домівок.
- Президент Польщі Анджей Дуда взяв під особистий контроль ситуацію із затопленням в регіоні Лапанув.
Дивіться відео страшної повені в регіоні Лапанув:
Затоплені села та містечка в Польщі / Фото Bochnia 112
Потоп у Словаччині
- У сусідній Словаччині від потужної повені потерпає селище Пихні – його вулиці затопило хвилями у два метри заввишки. Днями злива обрушилася на Пряшівський край.
- Вода рікою текла по вулицях, знищуючи все на своєму шляху. Кілька автомобілів мало не зникли в потоці. Знесені паркани, затоплені підвали приватних будинків, постраждали ділянки, зруйновані тротуари і дренажні канали. Збиток однієї лише головної дороги склав приблизно 500 000 євро.
- Глава Нацради Словаччини Борис Коллар та міністр внутрішніх справ Словацької Республіки Роман Микулець перебувають на місці і контролюють ситуацію.
Село в Словаччині практично пішло під воду: дивіться відео
Затоплення в Румунії
- У Румунії внаслідок сильних повеней постраждали 90 населених пунктів в 19 районах країни. Влада побоюється розливу річки Тіміш.
- За даними чиновників, затоплені сотні домогосподарств, у декількох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати мешканців, у Васлуї загинула 77-річна жінка.
Затоплення в Румунії / Фото IGSU
- Через підтоплення закриті кілька доріг загальнонаціонального значення в регіонах Молдова та Трансільванія.
- Заблокований залізничний рух у районі Алба після того, як п’ять поїздів вимушені були зупинитися через залиті водою колії.
Дивіться відео потопу в Румунії:
Шторм в Угорщині
- Сильні шторми, що супроводжуються зливами і шквалистими вітрами, викликали повені в деяких районах Угорщини.
- Генеральний директорат Угорщини по боротьбі зі стихійними лихами (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) заявив, що рятувальні команди провели понад 400 операцій з ліквідації наслідків негоди. В результаті раптової повені в місті Тотвазсон району Веспрем загинула жінка. Кілька будинків були затоплені в цьому районі.
- Шторм накоїв чимало лиха в Будапешті і його околицях, залишивши після себе затоплені вулиці, повалені дерева та лінії електропередачі.
Дивіться відео затоплення в Угорщині:
Негода в Угорщині / Фото Hungary Today