Почти 900 человек пришлось эвакуировать из соседних с Украиной и Молдовой регионов. Больше всего пострадали уезды Сучава и Нямц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Известно, что один человек утонул в городе Броштени в уезде Сучава.

К ликвидации последствий непогоды привлекли несколько вертолетов, которые ищут заблокированных людей.

В частности, так в селе Остра удалось найти 8 человек, в частности, 2 детей, которые оставались заблокированными и прятались на верхнем этаже своего дома, откуда их позже и сняли спасатели.

В Сучаве до сих пор полностью изолированы еще несколько населенных пунктов. Там нет мобильной связи, а потому власти не могут оценить, сколько людей там нуждаются в помощи.

Наводнения разрушили некоторые мосты, заблокировали национальные дороги намывом и поваленными деревьями, также обвалился участок дороги между двумя населенными пунктами.

Румынию накрыла непогода / Фото Службы чрезвычайных ситуаций Сучавы

В уезде Нямц был зафиксирован исторический максимум уровня воды в реке Быстрица – он превысил опасный показатель на 40 сантиметров.

Там также затопило более 240 домохозяйств. Из этого уезда эвакуировали почти 900 человек.

Местность также сильно пострадала от оползней, вызванных наводнениями.