Все, что известно сейчас о последствиях, рассказывает 24 Канал.

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Какие последствия непогоды на Буковине?

Председатель ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что из-за непогоды на Буковине упали десятки деревьев. Кроме того, повреждены здания, автомобили, также и обрыв линий электропередачи.

Больше всего пострадали Кельменецкая, Новоселицкая и Хотинская территориальные общины. Также повреждения получили здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев.

По состоянию на обед 28 июля без света было более 26,7 тысячи домов в 70 населенных пунктах области, большинство из которых в Днестровском районе.

Почти 100 энергетиков работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Последствия непогоды на Буковине / Фото ГСЧС

Какие последствия непогоды в Хмельницкой области?

Непогода также накрыла Хмельницкую область.

Из-за ухудшения погодных условий в регионе, по данным облэнерго, обесточены более 150 населенных пунктов.

Энергетики работают над скорейшим преодолением последствий и проводят необходимые ремонтные работы.

Что натворила непогода в Киеве и области?

Киев и область также пострадали от непогоды.

Так, столицу накрыл сильный ливень, из-за чего в нескольких районах города подтопило улицы, а также станцию метро "Лукьяновская", где образовались лужи.

Из-за непогоды в Киеве также осложнилось движение общественного и частного транспорта.

Последствия непогоды в Киеве: смотрите видео

А в области, как рассказал председатель ОВА Николай Калашник, даже есть массовые аварийные отключения электроэнергии. Больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы.

С самого утра свет удалось вернуть для почти 67 тысяч семей. Из-за новых повреждений по состоянию на обед без электроснабжения до сих пор были примерно 30 тысяч потребителей.

Синоптики предупреждают о дальнейшем осложнении погодных условий: местами возможны грозы, град и шквалы до 20 метров в секунду. Будьте осторожны и держитесь подальше от оборванных линий электропередач,

– подчеркнул Калашник.

Какие последствия непогоды в Одесской области?

К сожалению, непогода 27 июля в Одесской области унесла жизнь подростка, еще 4 – пострадали. Произошло это в городе Балта Подольского района.

Во время непогоды в Одесской области пострадали подростки / Фото ГСЧС

Дерево упало прямо на палатку, когда подростки отдыхали у реки.

Спасатели освободили из-под него 4 детей, но еще одного ребенка, к сожалению, спасти не удалось.