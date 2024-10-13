Об этом сообщили в местных каналах Севастополя и Крыма, информирует 24 Канал.

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Севастополь тонет из-за сильных дождей

В ночь на 13 октября в Севастополе произошло резкое ухудшение погоды. Зафиксирован сильный дождь, временами ливень, гроза, ветер 10 – 15 метров в секунду, а во время грозы порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Такая погода сохранится и утром.

Громко гремит знатно, стекла дрожат,

– комментируют местные жители сильную грозу.

На некоторых кадрах можно увидеть, что вода затопила дома и автомобили.

В Севастополе затапливает машины / социальные сети

Севастополь тонет из-за сильных дождей: смотрите видео

Севастополь тонет из-за сильных дождей: смотрите видео

В ближайшие сутки в Севастополе прогнозируют сильный дождь. Ожидается, что в ближайшие 12 часов количество осадков возрастет.

Напомним, что в сентябре Севастополь также затапливало из-за сильных дождей, и уровень воды продолжает подниматься, что вызывает критическую ситуацию в городе.