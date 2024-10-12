В ночь на 13 октября жителям западных областей придется плотно закрыть окна и балконы, а также укрыться несколькими одеялами. Погода решила не ждать, пока в Украине включат отопление и опустила столбик термометра до минусов.

Смотрите также Опять приморозило: в Карпатах температура упала до -3 градусов

В каких областях наибольшая опасность

Так, в Укргидрометцентре предупреждают, что ночью 13 октября:

в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях на поверхности почвы 0 – 3 градуса мороза. Это первый уровень опасности.

в Волынской, Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях тем временем сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса мороза, что составляет второй уровень опасности.

Кроме того, по всему Западу ночью и утром в западных областях будет наблюдаться туман, видимость составит 200 – 500 метров.

О шквальном ветре также предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

13 октября днем и в сутки 14 октября порывы ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении центра.

К слову, согласно прогнозу, днем температура на Западе будет колебаться от 12 до 16 градусов тепла. Также небольшой дождь возможен на Львовщине, Ровенской области и Волыни.