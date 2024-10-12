У ніч проти 13 жовтня мешканцям західних областей доведеться щільно зачинити вікна і балкони, а також вкритися кількома ковдрами. Погода вирішила не чекати, поки в Україні увімкнуть опалення, та опустила стовпчик термометра до мінусів.

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В яких областях найбільша небезпека

Так, в Укргідрометцентрі попереджають, що уночі 13 жовтня:

у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси морозу. Це перший рівень небезпечності.

у Волинській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях тим часом сильні заморозки у повітрі 0 – 3 градуси морозу, що становить другий рівень небезпечності.

Крім того, по всьому Заходу вночі та вранці у західних областях спостерігатиметься туман, видимість складатиме 200 – 500 метрів.

Про шквальний вітер також попереджає Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

13 жовтня вдень та на добу 14 жовтня пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний) 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні центру.

До слова, згідно з прогнозом, вдень температура на Заході коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Також невеликий дощ можливий на Львівщині, Рівненщині та Волині.