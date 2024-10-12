Синоптики прогнозують, що в багатьох регіонах дощитиме. На Заході України вночі та вранці буде туман.

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Якою буде погода в регіонах України

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території північно-західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду,
– заявили синоптики.

За даними Укргідрометцентру:

  • дощитиме помірно вночі на Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;
  • невеликий дощ – в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях;
  • місцями значні дощі – у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму;
  • на решті територій – без опадів.

Температура вночі 3 – 8 градусів тепла (у західних областях сильні заморозки 0 – 3 градуси), на Лівобережжі 7 – 12 градусів тепла; вдень 10 – 15 градусів, у південній частині 12 – 17 градусів тепла,
– попередили синоптики.

У Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі на Київщині буде 3 – 8 градусів, вдень 10 – 15 градусів. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень близько 12 – 14 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +15...+17
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +10...+12
  • Вінниця +14...+16
  • Одеса +16...+18
  • Миколаїв +14...+16
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +15...+17
  • Кропивницький +12...+14
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +11...+13
  • Суми +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +14...+16
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +12...+14
  • Харків +13...+15

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Погода в Україні 13 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру