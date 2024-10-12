Синоптики прогнозируют, что во многих регионах будет дождливо. На Западе Украины ночью и утром будет туман.

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Какой будет погода в регионах Украины

Ветер на Левобережье юго-восточный, на остальной территории северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных и Запорожской областях, днем и на крайнем западе страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду,
– заявили синоптики.

По данным Укргидрометцентра:

  • умеренный дождь будет ночью на Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
  • небольшой дождь – в Киевской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях;
  • местами значительные дожди – в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму;
  • на остальной территории – без осадков.

Температура ночью 3 – 8 градусов тепла (в западных областях сильные заморозки 0 – 3 градуса), на Левобережье 7 – 12 градусов тепла; днем 10 – 15 градусов, в южной части 12 – 17 градусов тепла,
– предупредили синоптики.

В Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на Киевщине будет 3 – 8 градусов, днем 10 – 15 градусов. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем около 12 – 14 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +14...+16
  • Ивано-Франковск +15...+17
  • Тернополь +14...+16
  • Черновцы +13...+15
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +10...+12
  • Винница +14...+16
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +14...+16
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +15...+17
  • Кропивницкий +12...+14
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +11...+13
  • Сумы +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +12...+14
  • Запорожье +14...+16
  • Донецк +13...+15
  • Луганск +12...+14
  • Харьков +13...+15

Погода в Украине 13 сентября 2024 года

Погода в Украине 13 октября 2024 года / карта Укргидрометцентра 13 октября 2024 года