Синоптики прогнозируют, что во многих регионах будет дождливо. На Западе Украины ночью и утром будет туман.
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Какой будет погода в регионах Украины
Ветер на Левобережье юго-восточный, на остальной территории северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных и Запорожской областях, днем и на крайнем западе страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду,
– заявили синоптики.
По данным Укргидрометцентра:
- умеренный дождь будет ночью на Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
- небольшой дождь – в Киевской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях;
- местами значительные дожди – в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму;
- на остальной территории – без осадков.
Температура ночью 3 – 8 градусов тепла (в западных областях сильные заморозки 0 – 3 градуса), на Левобережье 7 – 12 градусов тепла; днем 10 – 15 градусов, в южной части 12 – 17 градусов тепла,
– предупредили синоптики.
В Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 10 метров в секунду.
Температура ночью на Киевщине будет 3 – 8 градусов, днем 10 – 15 градусов. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем около 12 – 14 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +15...+17
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +10...+12
- Винница +14...+16
- Одесса +16...+18
- Николаев +14...+16
- Херсон +15...+17
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +11...+13
- Сумы +9...+11
- Полтава +10...+12
- Днепр +12...+14
- Запорожье +14...+16
- Донецк +13...+15
- Луганск +12...+14
- Харьков +13...+15
Погода в Украине 13 октября 2024 года / карта Укргидрометцентра 13 октября 2024 года