Синоптики прогнозируют, что во многих регионах будет дождливо. На Западе Украины ночью и утром будет туман.

Смотрите также Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом: кому готовиться к непогоде

Какой будет погода в регионах Украины

Ветер на Левобережье юго-восточный, на остальной территории северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных и Запорожской областях, днем и на крайнем западе страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду,

– заявили синоптики.

По данным Укргидрометцентра:

умеренный дождь будет ночью на Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;

небольшой дождь – в Киевской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях;

местами значительные дожди – в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму;

на остальной территории – без осадков.

Температура ночью 3 – 8 градусов тепла (в западных областях сильные заморозки 0 – 3 градуса), на Левобережье 7 – 12 градусов тепла; днем 10 – 15 градусов, в южной части 12 – 17 градусов тепла,

– предупредили синоптики.

В Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на Киевщине будет 3 – 8 градусов, днем 10 – 15 градусов. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем около 12 – 14 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +12...+14

Ужгород +13...+15

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +15...+17

Тернополь +14...+16

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +13...+15

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +10...+12

Винница +14...+16

Одесса +16...+18

Николаев +14...+16

Херсон +15...+17

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +11...+13

Сумы +9...+11

Полтава +10...+12

Днепр +12...+14

Запорожье +14...+16

Донецк +13...+15

Луганск +12...+14

Харьков +13...+15

Погода в Украине 13 октября 2024 года / карта Укргидрометцентра 13 октября 2024 года