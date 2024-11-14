Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Weather Sicily. Отмечается, что всего за несколько часов в регионе выпало 500 миллиметров дождя.

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Какие последствия наводнения на Сицилии

По словам итальянских изданий, самой сложной ситуация была в коммуне Джарре, где всего за 7 часов выпала многомесячная норма осадков. Вследствие непогоды мощные потоки воды превратили улицы в настоящие реки, а местные автомобилисты оказались в ловушке.

К счастью, по состоянию на утро 14 октября жертв было не зафиксировано.

Наводнение на Сицилии также осложнило ситуацию на некоторых участках автомагистрали A19 Палермо – Катания. Департамент гражданской защиты объявил оранжевый уровень опасности как о штормовом, так и о гидрогеологическом риске в некоторых районах острова.

На Сицилии произошло мощное наводнение / Фото: Vigili del Fuoco

К слову, в конце октября разрушительное наводнение охватило также часть Испании. Самые сильные за три последних десятилетия наводнения в стране унесли жизни более 200 человек в регионе Валенсия. Там до сих пор продолжают искать пропавших без вести, а над ликвидацией последствий работает почти 20 000 военнослужащих и полицейских.