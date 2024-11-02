Запрос на дополнительные войска подал глава региона Валенсия, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

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Как ликвидируют последствия наводнений в Испании

Педро Санчес подчеркнул, что из-за наводнений в стране происходит самое большое развертывание сил безопасности и вооруженных сил, которое когда-либо было в мирное время.

Более 30 000 человек были эвакуированы из затопленных домов, дорог и промышленных зон. Однако спасательные команды не могут добраться до многих изолированных участков.

Продолжается идентификация погибших, поэтому количество жертв может возрасти. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отметил, что пока не учтена информация о 1900 пропавших без вести.

Также было арестовано 82 человека за грабежи и мародерство в районах, пострадавших от стихии. По данным властей, пострадало около 4500 предприятий, из которых 1800 могут быть полностью уничтожены.

Напомним, наводнение в стране вызвали проливные дожди, начавшиеся в начале недели. Это явление, известно как "холодная капля", возникает, когда холодный воздух встречается с теплыми водами Средиземного моря. Это вызывает подъем теплого воздуха и формирование облаков для интенсивных дождей и гроз.

Такие погодные явления являются привычными для средиземноморского побережья Испании и Франции осенью. Однако климатологи указывают, что глобальное потепление усиливает их разрушительную силу.