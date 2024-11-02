Запит на додаткові війська подав глава регіону Валенсія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

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Як ліквідують наслідки повеней в Іспанії

Педро Санчес підкреслив, що через повені в країні відбувається найбільше розгортання сил безпеки і збройних сил, яке коли-небудь було в мирний час.

Понад 30 000 осіб були евакуйовані з затоплених будинків, доріг і промислових зон. Проте рятувальні команди не можуть дістатися до багатьох ізольованих ділянок.

Триває ідентифікація загиблих, тому кількість жертв може зрости. Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка наголосив, що поки не враховано інформацію про 1900 зниклих безвісти.

Також було заарештовано 82 осіб за грабежі та мародерство в районах, що постраждали від стихії. За даними влади, постраждало близько 4500 підприємств, з яких 1800 можуть бути повністю знищені.

Нагадаємо, повінь у країні спричинили проливні дощі, що розпочалися на початку тижня. Це явище, відоме як "холодна крапля", виникає, коли холодне повітря зустрічається з теплими водами Середземного моря. Це спричиняє підйом теплого повітря та формування хмар для інтенсивних дощів і гроз.

Такі погодні явища є звичними для середземноморського узбережжя Іспанії та Франції восени. Однак кліматологи вказують, що глобальне потепління посилює їхню руйнівну силу.