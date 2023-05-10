Более того, еще более 5 500 человек считаются пропавшими без вести. От этого стихийного бедствия пострадали прибрежные деревни Ньямукуби и Бушушу.

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Погибших хоронили в братских могилах

Однако, очевидно, количество погибших может еще возрасти, ведь работники гуманитарных организаций продолжают находить тела среди развалин. Так, например, в Ньямукубе целые кварталы все еще завалены камнями, под которыми могут быть похоронены жертвы наводнения.

Спикер Красного Креста в провинции Южное Киву Джон Кашинзве Кибекенге подчеркнул, что справиться с поиском такого количества погибших крайне тяжело.

Мы не в состоянии справиться с таким количеством тел так срочно, как это необходимо. Мы ищем тела лопатами, руками,

– сказал он.

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Тела уже нашедших погибших работники гуманитарных организаций хоронили в братских могилах, которые вырыли за выходные. Однако такие действия вызвали жалобы со стороны общественных организаций, что заставило правительство пообещать помощь в организации более достойных захоронений.

В помощи нуждаются более 8 тысяч человек

По словам представителей Красного Креста, в результате наводнения сейчас нуждаются в помощи более 8 тысяч человек, однако ее предоставление тормозится из-за нехватки ресурсов.

Те, кому удалось выжить, сплачиваются в немногочисленных общественных зданиях, которые остались невредимыми. Местные жители напуганы. Многие из них плакали по потерянным близким, вытоптанным посевам и разрушенным домам.

В домах, где находятся уцелевшие, плохие санитарные условия. Плохие условия и в местной клинике, которая не была оборудована должным образом. Из-за этого там от полученных травм умирают раненые жители, дополняя число потерявших жизнь в результате стихии.

Помогают пострадавшим и чиновники. 9 мая они привезли в Ньямукуби одеяла, еду и несколько гробов для достойного захоронения погибших. Кроме того, чиновники пожертвовали местной клинике деньги, где в тот день умерли три человека, а также раздали около 1100 долларов каждой из 200 пострадавших семей.

Однако их делегация не приняла участия в захоронениях, как было ранее запланировано, а также не посетила Бушушу. Считается, что в этом городе количество погибших больше, ведь день, когда ударило наводнение, был базарным.

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Масштабы разрушений после наводнения, как отметили в Reuters, в очередной раз подчеркнули уязвимость людей к изменению климата во многих частях Африки. Ведь из-за плохой городской планировки и слабой инфраструктуры общины часто не могут противостоять экстремальным погодным условиям.

Последствия наводнения в Конго / Фото АР, Reuters