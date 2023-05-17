Власти региона предупреждают, что еще хуже людей могут ждать впереди. Дожди ведь не останавливаются.

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Какая ситуация с ненастьем в Италии

Осадки не закончились, они продлятся еще несколько часов. Мы столкнулись с очень, очень сложной ситуацией,

– заявил изданию SkyTG24 заместитель начальника Агентства гражданской защиты.

Официальный представитель региона Эмилия-Романья сказал, что в городах Форли, Чезена, Чезенатико уже трое погибших. Еще три человека пропали без вести.

По данным издания, четырнадцать рек вышли из берегов. Именно поэтому жители таких городов как Чезена поднимались на крыши домов. Уже оттуда их забирали пожарные с помощью вертолетов или резиновых лодок.

Чиновник Стефано Боначчини призвал людей, живущих близко к рекам, находиться на высших этажах.

Ненастье в итальянском городе Чезена: смотрите видео

Кроме того, заблокирован ряд автомобильных и железнодорожных сообщений. Мэры многих городов, в частности Болоньи, призвали жителей не покидать свои дома.

По данным СМИ, сильно пострадал от непогоды город Равенна, недалеко от Адриатического моря. Мэр заявил радио RAI, что за ночь эвакуировали ориентировочно 5000 человек.

"Равенну невозможно узнать из-за повреждений, которые она получила", – заявил мэр.

Что говорят власти

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что правительство следит за ситуацией и "готово вмешаться с необходимой помощью".

Непогода в Италии / Фото AP

Обратите внимание! По данным прессы, это уже во второй раз в мае регион страдает от плохой погоды. В прошлый раз в результате шторма погибли два человека. Известно, что проливные дожди на севере Италии начались после недель засухи, высушившей землю и снизившей способность поглощать воду. Это и усугубило последствия наводнений.