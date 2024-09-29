В воскресенье, 29 сентября, сильный дождь и ветер "прокатились" по территории Румынии. Власти предупредили об очередных рисках затопления.

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На Румынию надвигается новая волна наводнения

Возникновение сложной ситуации прогнозируют для северо-восточных уездов Румынии Галац и Васлуй на реке Дунай. Там возможны новые штормы. В этих двух уездах и вдоль рек Барлад, Прут и Сирет объявлено красное предупреждение.

Отмечается, что предупреждения Национального института гидрологии и водного хозяйства (INHGA) будут оставаться в силе до начала суток 1 октября.

Никто не останется в зонах риска. Все руководители местной власти, которые имеют зоны риска, должны эвакуировать людей оттуда. У нас больше не должно быть человеческих жертв,

– сообщил городской совет Галаца.

Также власти приказали подготовить школы и другие здания за пределами зон риска для размещения эвакуированных.

Президент совета округа Галац Костел Фотеа сообщил, что наводнение, которое приближается будет хуже того, которое уже произошло.

"Водные пути забиты во многих районах, канавы не были полностью очищены, а количество воды, о которой объявили метеорологи, очень высокое", – рассказал он.

Отметим, что ранее в сентябре наводнение унесло жизни шести человек в Галаце и повредило тысячи домов.

К слову, недавно наводнение добралось до французских Канн. Вода затопила город внезапно, местных жителей не было предупреждено заранее.