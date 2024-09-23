В субботу, 21 сентября, в Глогове состоялась кризисная встреча. Во время нее премьер Польши заявил, что причиной наводнения якобы являются бобры, которые раскапывают паводковые насыпи, пишет Onet.

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Туск пообещал бороться с бобрами

Он пообещал проверить регламент Польши и позволил все действия по борьбе с бобрами в рамках закона.

Мы приняли решение в 2010 году, экологи были расстроены, но приоритеты есть. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и устойчивостью набережных. Делайте все, что положено, в рамках этих правил, а я буду защищать эти решения. Набережные сегодня является бесспорным приоритетом,

– заявил Дональд Туск.

Однако экологи наоборот говорят, что бобы играют важную роль в небольших водных хозяйствах – это подтверждено научными работами и опытом реинтродукции бобров в Великобритании.

Почему бобры наоборот помогают от наводнений

Своей деятельностью бобры восстанавливают связи между водотоками и их естественными поймами, создавая небольшие участки заболоченных территорий, где вода течет медленнее, чем в реках, и может впитываться в землю, что поднимает уровень грунтовых вод и предотвращает засухи.

Во-первых, у нас есть задержка воды. Во-вторых, у нас есть очистка воды. Суспензии, содержащиеся в ней, оседают в бобровых прудах,

– объяснил в Анджей Чех, лесник, доктор биологических наук и исследователь.

Он объяснил, что бобры замедляют потоки воды, помогая бороться как с наводнениями, так и с засухой.

В интервью ОКО.press в 2022 году доктор Чех уже комментировал проблему повреждения набережных грызунами. Он отметил, что первое решение этой проблемы – отодвинуть насыпи от рек.

Также можно закрепить насыпи металлическими сетками. "Это не вина бобров, что они роют насыпь, которая плохо защищена. Это вина тех, кто не помешал бобрам перекопать насыпь", – сказал доктор Анджей Чех.