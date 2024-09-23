У суботу, 21 вересня, у Глогові відбулася кризова зустріч. Під час неї прем'єр Польщі заявив, що причиною повені нібито є бобри, які розкопують паводкові насипи, пише Onet.

Дивіться також Європу чекає ще потужніший циклон: чи є загроза для України

Туск пообіцяв боротися з бобрами

Він пообіцяв перевірити регламент Польщі та дозволив усі дії щодо боротьби з бобрами в рамках закону.

Ми ухвалили рішення у 2010 році, екологи були засмучені, але пріоритети є. Іноді доводиться обирати між любов'ю до тварин та безпекою міст, сіл та стійкістю набережних. Робіть усе, що належить, у рамках цих правил, а я захищатиму ці рішення. Набережні сьогодні є безперечним пріоритетом,

– заявив Дональд Туск.

Однак екологи навпаки кажуть, що боби відіграють важливу роль у невеликих водних господарствах – це підтверджено науковими роботами та досвідом реінтродукції бобрів у Великій Британії.

Чому бобри навпаки допомагають від повеней

Своєю діяльністю бобри відновлюють зв'язки між водотоками та їх природними заплавами, створюючи невеликі ділянки заболочених територій, де вода тече повільніше, ніж у річках, і може вбиратися в землю, що підіймає рівень ґрунтових вод та запобігає посухам.

По-перше, у нас є затримка води. По-друге, у нас є очищення води. Суспензії, що містяться в ній, осідають у бобрових ставках,

– пояснив в Анджей Чех, лісник, доктор біологічних наук і дослідник.

Він пояснив, що бобри уповільнюють потоки води, допомагаючи боротися як з повенями, так і з посухою.

В інтерв'ю ОКО.press у 2022 році доктор Чех вже коментував проблему пошкодження набережних гризунами. Він зазначив, що перше розв'язання цієї проблеми – відсунути насипи від річок.

Також можна закріпити насипи металевими сітками. "Це не вина бобрів, що вони риють насип, який погано захищений. Це вина тих, хто не завадив бобрам перекопати насип", – сказав доктор Анджей Чех.