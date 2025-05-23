Полиция сообщила, что тело погибшего мужчины было найдено примерно в 550 километрах к северу от Сиднея. Поиски еще одного человека продолжаются. Около 50 тысяч жителей получили сообщение о подготовке к эвакуации, сообщает 24 Канал ссылаясь на Sky News.

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Что происходит в Австралии

Целые города на данный момент отключены от электроснабжения – более 100 школ закрыты, примерно 5300 предприятий и домов остались без электроэнергии. По прогнозам, уровень рек будет оставаться опасным в течение нескольких дней.

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Компания Essential Energy, которая обслуживает электроснабжение в Новом Южном Уэльсе, опасается, что отключения могут длиться несколько дней из-за значительных повреждений линий электропередач.

Наводнение века в Австралии / Фото New South Wales Police Force Aviation Command

Из-за чрезвычайно сложных условий также стало невозможно привлечь спасательные вертолеты. Стремительные потоки воды также делают использование лодок слишком опасными.

Сейчас имеем около 100 – 150 вызовов, к которым мы еще не смогли добраться, поскольку это пока невозможно,

– сообщил Эндрю Эдмундс, представитель Австралийской службы по чрезвычайным ситуациям.

Какие прогнозы синоптиков

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы существует угроза новых опасных внезапных паводков. В некоторых районах до конца суток вообще может выпасть до 300 миллиметров осадков. Члены правительства в комментариях для местных СМИ заявили, что "худшее еще не позади".

Затопленный дом в Австралии / Фото EPA/UPG

По словам представителей власти, существует риск того, что водохранилище Варрагамба, которое обеспечивает около 80% потребностей Сиднея в питьевой воде, может выйти из берегов после ночных дождей. На данный момент оно заполнено примерно на 96%.

В марте этого года на Австралию также обрушился тропический циклон "Альфред". Тогда без электричества осталось более 330 тысяч домов и предприятий.