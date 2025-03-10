В результате стихии сотни тысяч жителей города остались без света. Аварийные службы реагируют на ситуацию, а власти оценивают ущерб, нанесенный штормом. Об этом пишет информагентство Reuters и издание The Guardian, передает 24 Канал.

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Циклон "Альфред" обрушился на Австралию

Более 330 000 домов и предприятий сейчас обесточены из-за влияния циклона "Альфред". Власти призывают жителей сохранять бдительность, поскольку сильный ветер и потенциальные наводнения представляют постоянную опасность.

На момент выхода шторма на сушу скорость ветра достигала примерно 80 километров в час, что классифицирует его как тропический шторм.

Около 316 540 человек были обесточены на юго-востоке Квинсленда, где больше всего пострадал город Голд-Кост, более 112 000 человек были обесточены из-за системы штормов

– говорится в сообщении.

Последствия стихии масштабные / Фото AFP, AP

Местные службы активно работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Жителей пострадавших районов призывают соблюдать инструкции по безопасности и быть осторожными при передвижении по затопленным территориям.