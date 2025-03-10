В результаті стихії сотні тисяч мешканців міста залишилися без світла. Аварійні служби реагують на ситуацію, а влада оцінює збитки, завдані штормом. Про це пише Reuters і The Guardian, передає 24 Канал.

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Циклон "Альфред" обрушився на Австралію

Понад 330 000 будинків та підприємств наразі знеструмлені через вплив циклону "Альфред". Влада закликає мешканців зберігати пильність, оскільки сильний вітер і потенційні повені становлять постійну небезпеку.

На момент виходу шторму на сушу швидкість вітру сягала приблизно 80 кілометрів на годину, що класифікує його як тропічний шторм.

Близько 316 540 людей були знеструмлені на південному сході Квінсленда, де найбільше постраждало місто Голд-Кост, понад 112 000 людей були знеструмлені через систему штормів

– йдеться у повідомленні.

Наслідки стихії масштабні / Фото AFP, AP

Місцеві служби активно працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Мешканців постраждалих районів закликають дотримуватися інструкцій з безпеки та бути обережними при пересуванні затопленими територіями.