На протест вышли операторы аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно о забастовках в аэропортах Германии

Несколько дней назад профсоюз Ver.di анонсировал забастовки в аэропортах Германии. Он требует улучшения условий труда для примерно 25 тысяч сотрудников аэропортов.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8 процентов, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также увеличения надбавок за тяжелые работы и дополнительных выходных сотрудникам.

Какие аэропорты Германии не работают 10 марта

10 марта в Германии заблокирована работа 13 аэропортов:

Сейчас не работают аэропорты: Берлина-Бранденбурга, Штуттгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.

В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке призваны только сотрудники авиационной безопасности, заняты в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.

Обратите внимание. Согласно предупреждению, забастовки продлятся 24 часа.

Объединение немецких аэропортов ADV оценило, что в целом из-за протестов будет отменено более 3 400 рейсов, от чего пострадают около 510 000 пассажиров.

Следует отметить, что днем ранее, 9 марта, в аэропорту Гамбурга также состоялась неанонсированная забастовка наземного персонала. Из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию было выполнено лишь 10 утренних рейсов, а все остальные пришлось отменить. Забастовка затронула около 40 тысяч пассажиров.

К слову, тем временем авиационная компания Ryanair сокращает рейсы в Европе на летний сезон 2025 года. В компании заявили, что причиной этому стали новые авиационные налоги, повышение расходов на содержание аэропортов и высокие сборы.