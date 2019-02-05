15:38
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Наводнение в Чернигове разрушило жилье

      Новая тема 10 Читати новину українською

      Больше полугода Татьяна делает ремонт. Со страхом вспоминает прошлогодние наводнения.

      Тогда вместе с домом "поплыл" весь семейный бюджет, по меньшей мере 30 тысяч гривен уже потратили. Подсчитывают убытки и ее соседи, которые так же пострадали от наводнения.

      Женщина рассказывает, что местные власти дали 5 тысяч. Двери получила в подарок, от местного бизнесмена.

      "Вот так 5 тысяч гривен только дали, из них три тысячи забрали на экспертизу. Все. Больше – ничего", – рассказала местная жительница Татьяна.

      Как выяснил Валентин Наливайченко, на ликвидацию последствий наводнения правительство планировало выделить почти 58 млн гривен. Впрочем перечислил только 16 тысяч. Кроме того, деньги должны выделить не только на восстановление домов, но и на моральную компенсацию.

      "Вот сейчас как мы будем действовать? Мы каждое ваше имя, каждую потребность социальную фиксируем, не только дома, где нужно отремонтировать все. Вот как вы говорите, сырость – это самое страшное, действительно, но и медицинская помощь нужна, и возмещения вреда, причиненный здоровью вследствие чрезвычайного бедствия", – сказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Статус чрезвычайной ситуации регионального уровня предоставил право людям получить компенсацию из резервного фонда государственного бюджета. Поэтому команда движения "Справедливость" требует от правительства выделить 42 миллиона гривен. Уже составлены списки всех пострадавших и определенные убытки. Далее будут работать юристы.

      blog_ava
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
      сегодня
      6227
      Теги: Новости Чернигова Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мешканців "ДНР" косить епідемія кору
      сегодня , 15:00 Мешканців "ДНР" косить епідемія кору
      Олексій Чибісов 437
      Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
      сегодня , 14:04 Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
      232
      Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      сегодня , 14:00 Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
      сегодня , 14:00 Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
      68
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:38 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
      6227
      В Киеве открыли крупнейший в Украине ТРЦ Lavina
       5 декабря 2016 , 13:10
      Евгений Черняк: министр Кутовой обложил коррупционной данью нелегальных производителей
       17 февраля 2017 , 11:20
      UkraineTrophy 2013
       5 июля 2013 , 19:49
      АІС Geely Центр
       28 ноября 2013 , 22:37 1
      Дорога к сердцу продолжается
       2 августа 2016 , 13:59
      Экономь 2 грн на кофе с мобильным приложением
       5 мая 2016 , 16:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук