Наводнение в Чернигове разрушило жилье

Больше полугода Татьяна делает ремонт. Со страхом вспоминает прошлогодние наводнения.

Тогда вместе с домом "поплыл" весь семейный бюджет, по меньшей мере 30 тысяч гривен уже потратили. Подсчитывают убытки и ее соседи, которые так же пострадали от наводнения.

Женщина рассказывает, что местные власти дали 5 тысяч. Двери получила в подарок, от местного бизнесмена.

"Вот так 5 тысяч гривен только дали, из них три тысячи забрали на экспертизу. Все. Больше – ничего", – рассказала местная жительница Татьяна.

Как выяснил Валентин Наливайченко, на ликвидацию последствий наводнения правительство планировало выделить почти 58 млн гривен. Впрочем перечислил только 16 тысяч. Кроме того, деньги должны выделить не только на восстановление домов, но и на моральную компенсацию.

"Вот сейчас как мы будем действовать? Мы каждое ваше имя, каждую потребность социальную фиксируем, не только дома, где нужно отремонтировать все. Вот как вы говорите, сырость – это самое страшное, действительно, но и медицинская помощь нужна, и возмещения вреда, причиненный здоровью вследствие чрезвычайного бедствия", – сказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Статус чрезвычайной ситуации регионального уровня предоставил право людям получить компенсацию из резервного фонда государственного бюджета. Поэтому команда движения "Справедливость" требует от правительства выделить 42 миллиона гривен. Уже составлены списки всех пострадавших и определенные убытки. Далее будут работать юристы.