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      Повінь у Чернігові зруйнувала житло

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      Понад півроку Тетяна робить ремонт. З острахом згадує торішні повені.

      Тоді разом з будинком "поплив" весь сімейний бюджет, щонайменше 30 тисяч гривень вже витратили. Підраховують збитки і її сусіди, які так само постраждали від повені.

      Жінка розповідає, що місцева влада дала 5 тисяч. Двері отримала у подарунок, від місцевого бізнесмена.

      "От так 5 тисяч гривень тільки дали, з них три тисячі забрали на експертизу. Все. Більш – нічого", – розповіла місцева жителька Тетяна.

      Як з'ясував Валентин Наливайченко, на ліквідацію наслідків повені уряд планував виділити майже 58 млн гривень. Втім перерахував лише 16 тисяч. Крім того, гроші мали виділити не лише на відновлення будинків, а й на моральну компенсацію.

      "От зараз як ми будемо діяти? Ми кожне ваше прізвище, кожну потребу соціальну фіксуємо, не тільки будинку, де треба відремонтувати все. От як ви кажете, сирість – це найстрашніше, справді, але і медична допомога потрібна, і відшкодування шкоди, яка завдана здоров’ю в наслідок надзвичайного лиха", – сказав лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Статус надзвичайної ситуації регіонального рівня надав право людям отримати компенсацію із Резервного фонду державного бюджету. Тож команда руху "Справедливість" вимагатиме від уряду виділити 42 мільйони гривень. Вже складені списки усіх потерпілих та визначені збитки. Далі працюватимуть юристи.

      blog_ava
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні
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      Теги: Валентин Наливайченко Новини Чернігова
      Джерело: 24 Канал
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