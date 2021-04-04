В провинции Восточная Нуса-Тенггара, что в центральной Индонезии, из-за внезапных наводнений и оползней погибли по меньшей мере 20 человек. Еще 5 пропали без вести.

Кроме этого, пострадали 9 человек. Об этом агентству сообщили в Национальном управлении по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

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По словам представителя Нацагентства, стихия внезапно всколыхнула провинцию в ночь на 4 апреля.

Как следствие – десятки домов оказались под завалами, еще несколько зданий вообще смыло, а также разрушило целый мост.

Всех пострадавших доставили в больницы.

Внимание! Местные метеорологи прогнозируют в регионе продолжительные ливни и сильный ветер.

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