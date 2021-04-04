В Индонезии из-за оползней и наводнений погибли 20 человек, 5 пропали без вести
В провинции Восточная Нуса-Тенггара, что в центральной Индонезии, из-за внезапных наводнений и оползней погибли по меньшей мере 20 человек. Еще 5 пропали без вести.
Источник:Хinhua
Кроме этого, пострадали 9 человек. Об этом агентству сообщили в Национальном управлении по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
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По словам представителя Нацагентства, стихия внезапно всколыхнула провинцию в ночь на 4 апреля.
Как следствие – десятки домов оказались под завалами, еще несколько зданий вообще смыло, а также разрушило целый мост.
Всех пострадавших доставили в больницы.
Мощные ливни и непогода в Индонезии
- Это уже не первый случай, когда люди десятками гибнут и страдают из-за непогоды в Индонезии.
- В последний раз, в феврале 2021 года на окраинах столицы Индонезии Джакарты из-за наводнения на реке Читарум эвакуировали несколько тысяч местных жителей. Пострадали более 28 тысяч жителей.
- Перед тем, в январе, также в результате мощного наводнения 53 человека погибли. Покинуть свои дома были вынуждены более 173 тысяч людей.
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