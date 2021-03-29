Взрыв на заводе в Индонезии: известно о по меньшей мере 20 пострадавших
В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina 28 марта произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек.
Источник:ANTARA
Об этом агентство сообщает со ссылкой на слова исполняющей обязанности секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамаю Кайя.
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Что известно о пострадавших в пожаре
У 5 человек диагностировали серьезные ожоги, еще 15 – получили легкие ранения. Больше всего пострадали жители домов, расположенных рядом с местом происшествия. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую местную больницу.
В то же время некоторые другие СМИ пишут о 22 и даже 28 пострадавших.
Кроме того, примерно тысячу человек из населенных пунктов, приближенных к месту инцидента, эвакуировали.
Напомним, взрыв, а потом и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошли 28 марта.
Пожар в Индонезии: основное
- Мощный взрыв зафиксировали в индонезийской провинции Западная Ява. Взорвался нефтеперерабатывающий завод Pertamina.
- После этого на месте инцидента начался масштабный пожар.
- Причины взрыва и возгорания пока не называют.
Пожар на заводе в Индонезии: смотрите видео
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