В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina 28 марта произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом агентство сообщает со ссылкой на слова исполняющей обязанности секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамаю Кайя.

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Что известно о пострадавших в пожаре

У 5 человек диагностировали серьезные ожоги, еще 15 – получили легкие ранения. Больше всего пострадали жители домов, расположенных рядом с местом происшествия. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую местную больницу.

В то же время некоторые другие СМИ пишут о 22 и даже 28 пострадавших.

Кроме того, примерно тысячу человек из населенных пунктов, приближенных к месту инцидента, эвакуировали.

Напомним, взрыв, а потом и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошли 28 марта.

Пожар в Индонезии: основное

Мощный взрыв зафиксировали в индонезийской провинции Западная Ява. Взорвался нефтеперерабатывающий завод Pertamina.

После этого на месте инцидента начался масштабный пожар.

Причины взрыва и возгорания пока не называют.

Обратите внимание! Того же 28 марта в индонезийском городе Макасар террорист-смертник подорвался возле католической церкви. Взрыв произошел во время службы в Вербное воскресенье.

Пожар на заводе в Индонезии: смотрите видео

tw // explosion, fire



It's heartbreaking to hear bad news today, a massive explosion at a Pertamina oil refinery in Indramayu, Indonesia. Sending my thoughts and prayers to everyone around Indramayu



Stay safe everyone! pic.twitter.com/zmwUnA2iO7 — dhiskyᴱᴺ⁻ (@heeseunglovy) March 29, 2021