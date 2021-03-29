Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии: видео
На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии произошел мощный взрыв, который привел к пожару. Инцидент произошел 28 марта – в этот же день в стране взорвали вход в католическую церковь.
Источник:iNews
Власти пока не прокомментировала ситуацию. Но очевидцы публикуют в соцсетях немало красноречивых видео с места событий.
Напомним 21 марта произошел масштабный взрыв на нефтезаводе в Венесуэле
Взрыв на заводе в Индонезии: что известно
- В индонезийской провинции Западная Ява зафиксировали мощный взрыв. После взрыва на месте событий начался масштабный пожар.
- Как говорят свидетели, взорвался нефтеперерабатывающий завод Pertamina. Слышно это было на десятки километров.
- Инцидент произошел 28 марта. Официальных заявлений о причинах взрыва пока не было. Ничего не известно и о вероятных жертвах или пострадавших.
- В некоторых местных СМИ взрыв списали на удар молнии.
Взрыв на заводе в Индонезии: видео из соцсетей
Нефтеперерабатывающий завод, на котором произошел взрыв – шестой по величине из семи заводов Pertamina. Он работает с 1994 года, а расположен – примерно в 200 километрах к востоку от Джакарты.
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