На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався потужний вибух, який спричинив пожежу. Інцидент стався 28 березня – цього ж дня у країні підірвали вхід до католицької церкви.

Влада наразі не прокоментувала ситуацію. Та очевидці публікують у соцмережах чимало промовистих відео з місця подій.

Нагадаємо 21 березня стався масштабний вибух на нафтозаводі у Венесуелі

Вибух на заводі в Індонезії: що відомо

В індонезійській провінції Західна Ява зафіксували потужний вибух. Після вибуху на місці подій почалася масштабна пожежа.

Як кажуть свідки, вибухнув нафтопереробний завод Pertamina. Чутно це було за десятки кілометрів.

Інцидент стався 28 березня. Офіційних заяв про причини вибуху наразі не було. Нічого не відомо й про ймовірних жертв або постраждалих.

У деяких місцевих ЗМІ вибух списали на удар блискавки.

Вибух на заводі в Індонезії: відео з соцмереж

JUST IN - Massive explosion at the Balongan oil refinery in Indonesiapic.twitter.com/zJ9zj61S7p — Disclose.tv (@disclosetv) March 28, 2021

BREAKING: A massive explosion has occurred at one of the biggest oil refineries in Indonesia, in Balongan, Indonesia. Cause is unclear and it is not known whether there are any casualties pic.twitter.com/YtSyt4PK2K — Just Info (@JustInfoUS) March 28, 2021

Here it is from distance. Looks like a concentrated area. pic.twitter.com/SVM1x75N6T — ASB News / MILITARY️ (@ASBMilitary) March 28, 2021

Kilang Minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, meledak dan terbakar. via @Bintang_alfian pic.twitter.com/2kj6iWn5vX — Radio Elshinta (@RadioElshinta) March 28, 2021

Stay safe semua yang di deket lokasi kebakaran pertamina balongan indramayu pic.twitter.com/mnNCNtVYWO — Bang Binx (@bintangghf) March 28, 2021

Нафтопереробний завод, на якому стався вибух – шостий за розміром із семи заводів Pertamina. Він працює з 1994 року, а розташований – приблизно за 200 кілометрів на схід від Джакарти.

Зверніть увагу: цього ж дня, 28 березня, в індонезійському місті Макасар на острові Сулавесі двоє смертників влаштували вибух біля входу до католицької церкви. У результаті 14 людей зазнали травм.