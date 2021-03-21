В Венесуэле 20 марта произошел теракт на территории государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA. Мощный взрыв прогремел на участке газопровода в городе Эль-Техеро.

Пока не поступало информации о жертвах или пострадавших. Об этом сообщил министр промышленности Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди.

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Чиновник рассказал, что на участке газопровода, где произошел взрыв, расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления.

В результате мощного взрыва из строя вышла газовая инфраструктура одной из крупнейших компаний в Венесуэле.

Сейчас на месте инцидента уже работают ремонтные бригады, которые пытаются устранить последствия аварии и восстановить работу поврежденного участка газопровода.

По словам министра промышленности Венесуэлы, президенту страны Николасу Мадуро сразу сообщили о масштабном террористическом акте.

Теракт на газопроводе компании PDVSA произошел не в первый раз

Это уже не первый газопровод государственной компании PDVSA стал объектом террористических атак. В январе 2021 года глава страны Николас Мадуро заявил об атаке на восточный участок газопровода, которая вызвала масштабный пожар.

В результате инцидента никто не пострадал. Тогда Мадуро назвал террористами организаторов нападения, которые якобы хотели нарушить поставки газа в Венесуэле.