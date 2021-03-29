В Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina 28 березня стався потужний вибух, який спровокував пожежу. В результаті інциденту постраждали щонайменше 20 людей.

Про це агентство повідомляє з посиланням на слова виконувачки обов'язків секретаря управління з надзвичайних ситуацій району Індрамаю Кайя.

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Що відомо про постраждалих у пожежі

У 5 людей діагностували серйозні опіки, ще 15 – отримали легкі поранення. Найбільше постраждали мешканці будинків, розташованих поряд з місцем події. Усіх потерпілих госпіталізували у найближчу місцеву лікарню.

Водночас деякі інші ЗМІ пишуть про 22 та навіть 28 потерпілих.

Крім того, приблизно тисячу людей з населених пунктів, наближених до місця інциденту, евакуювали.

Нагадаємо, вибух, а тоді й пожежа на нафтопереробному заводі в Індонезії сталися 28 березня.

Пожежа в Індонезії: основне

Потужний вибух зафіксували в індонезійській провінції Західна Ява . Вибухнув нафтопереробний завод Pertamina.

. Вибухнув Pertamina. Після цього на місці інциденту почалася масштабна пожежа.

Причини вибуху та займання наразі не називають.

Зверніть увагу! Того ж 28 березня в індонезійському місті Макасар терорист-смертник підірвався біля католицької церкви. Вибух стався під час служби у Вербну неділю.

Пожежа на заводі в Індонезії: дивіться відео

tw // explosion, fire



It's heartbreaking to hear bad news today, a massive explosion at a Pertamina oil refinery in Indramayu, Indonesia. Sending my thoughts and prayers to everyone around Indramayu



Stay safe everyone! pic.twitter.com/zmwUnA2iO7 — dhiskyᴱᴺ⁻ (@heeseunglovy) March 29, 2021