Паводки в Китае наделали беды: есть жертвы – фото, видео
Сильные ливни на юге Китая продолжаются уже неделю и это привело к паводкам и даже гибели людей. Поэтому власти эвакуировали до 228 тысяч местных жителей.
Убытки от паводков в Китае
Из-за ливней вынуждены были отселиться 228 тысяч человек, уничтожены более 1 300 домов, а прямые экономические потери составляют около 556 миллионов долларов, сообщает Xinhua.
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В целом последствия непогоды в Китае сейчас испытывают до 2,63 миллиона человек.
Из-за ливней уровень воды в 110 реках восьми провинций превысил опасную черту.
Жертвы
Из-за непогоды погибли 13 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести.
Местная власть призывает жителей быть начеку, ведь ожидается продолжение осадков, которые могут обусловить новые природные катаклизмы.
Как в Китае возникли паводки?С 2 июня мощнейшие ливни накрыли большую часть южных районов Китая. Осадки достигли уровня от 100 до 300 миллиметров в некоторых районах. Из-за ливней 110 рек разлились из-за превышенного уровня воды, вызвав наводнения.