Сильные ливни на юге Китая продолжаются уже неделю и это привело к паводкам и даже гибели людей. Поэтому власти эвакуировали до 228 тысяч местных жителей.

Убытки от паводков в Китае

Из-за ливней вынуждены были отселиться 228 тысяч человек, уничтожены более 1 300 домов, а прямые экономические потери составляют около 556 миллионов долларов, сообщает Xinhua.

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В целом последствия непогоды в Китае сейчас испытывают до 2,63 миллиона человек.

Из-за ливней уровень воды в 110 реках восьми провинций превысил опасную черту.

Жертвы

Из-за непогоды погибли 13 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести.

Местная власть призывает жителей быть начеку, ведь ожидается продолжение осадков, которые могут обусловить новые природные катаклизмы.

Floods caused by heavy rain in southern and eastern parts of China have affected more than one million people and caused economic losses of 2.88 billion yuan ($407 million). Authorities have adjusted the flood defense emergency response to level III. https://t.co/56mPEM7Pvd pic.twitter.com/YcdyDeKH3m — Global Times (@globaltimesnews) June 8, 2020

Over 2.63 million people in south China were affected by rain-triggered #floods, which brought direct economic losses of over 4 billion yuan (about 566 million U.S. dollars), said Ministry of Emergency Management pic.twitter.com/h38CY3bo4l — People's Daily, China (@PDChina) June 9, 2020

The rain-triggered floods in south #China had affected some 2.63 million people in 11provincial-level regions as of 2p.m.Tue.The heavy rains had forced the relocation of about 228,000people,destroyed more than 1,300houses and brought direct economic losses of over 4billion yuan. pic.twitter.com/r0acIa7Cxh — Economic Daily, China (@EDNewsChina) June 10, 2020

Due to continuous torrential rain, the Lijiang River witnessed a #flood peak Tuesday noon, with the highest water level reaching 146.49 meters, 0.49 meters above the warning line. pic.twitter.com/s8uRyFdZjs — BrilliantChina (@BrilliantChina) June 10, 2020

Video: Vehicles stranded on bridge in south #China city after flash floods pic.twitter.com/mn0gvDYGsx — CGTN (@CGTNOfficial) June 9, 2020

Terrible flood in Southwest China's Guangxi province pic.twitter.com/OY7yNmPKJ2 — Eddie Du (@Edourdoo) June 7, 2020

Как в Китае возникли паводки?С 2 июня мощнейшие ливни накрыли большую часть южных районов Китая. Осадки достигли уровня от 100 до 300 миллиметров в некоторых районах. Из-за ливней 110 рек разлились из-за превышенного уровня воды, вызвав наводнения.