Паводки у Китаї наробили лиха: є жертви – фото, відео
Сильні зливи на півдні Китаю тривають уже тиждень і це призвело до паводків та навіть загибелі людей. Тож влада евакуювала до 228 тисяч місцевих жителів.
Збитки від паводків у Китаї
Через зливи змушені були відселитися 228 тисяч людей, знищено понад 1300 будинків, а прямі економічні втрати становлять близько 556 мільйонів доларів, повідомляє Xinhua.
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Загалом наслідки негоди в Китаї наразі відчувають до 2,63 мільйона людей.
Через зливи рівень води у 110 річках восьми провінцій перевищив небезпечну межу.
Жертви
Через негоду загинули 13 людей, ще 2 вважаються зниклими безвісти.
Місцева влада закликає жителів бути напоготові, адже очікується продовження опадів, що можуть зумовити нові природні катаклізми.
Як у Китаї виникли паводки? З 2 червня найпотужніші зливи накрили велику частину південних районів Китаю. Опади сягнули рівнів від 100 до 300 міліметрів у деяких районах. Через зливи 110 річок розлилися через перевищений рівень води, викликавши повені.