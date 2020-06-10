Сильні зливи на півдні Китаю тривають уже тиждень і це призвело до паводків та навіть загибелі людей. Тож влада евакуювала до 228 тисяч місцевих жителів.

Збитки від паводків у Китаї

Через зливи змушені були відселитися 228 тисяч людей, знищено понад 1300 будинків, а прямі економічні втрати становлять близько 556 мільйонів доларів, повідомляє Xinhua.

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Загалом наслідки негоди в Китаї наразі відчувають до 2,63 мільйона людей.

Через зливи рівень води у 110 річках восьми провінцій перевищив небезпечну межу.

Жертви

Через негоду загинули 13 людей, ще 2 вважаються зниклими безвісти.

Місцева влада закликає жителів бути напоготові, адже очікується продовження опадів, що можуть зумовити нові природні катаклізми.

Floods caused by heavy rain in southern and eastern parts of China have affected more than one million people and caused economic losses of 2.88 billion yuan ($407 million). Authorities have adjusted the flood defense emergency response to level III. https://t.co/56mPEM7Pvd pic.twitter.com/YcdyDeKH3m — Global Times (@globaltimesnews) June 8, 2020

Over 2.63 million people in south China were affected by rain-triggered #floods, which brought direct economic losses of over 4 billion yuan (about 566 million U.S. dollars), said Ministry of Emergency Management pic.twitter.com/h38CY3bo4l — People's Daily, China (@PDChina) June 9, 2020

The rain-triggered floods in south #China had affected some 2.63 million people in 11provincial-level regions as of 2p.m.Tue.The heavy rains had forced the relocation of about 228,000people,destroyed more than 1,300houses and brought direct economic losses of over 4billion yuan. pic.twitter.com/r0acIa7Cxh — Economic Daily, China (@EDNewsChina) June 10, 2020

Due to continuous torrential rain, the Lijiang River witnessed a #flood peak Tuesday noon, with the highest water level reaching 146.49 meters, 0.49 meters above the warning line. pic.twitter.com/s8uRyFdZjs — BrilliantChina (@BrilliantChina) June 10, 2020

Video: Vehicles stranded on bridge in south #China city after flash floods pic.twitter.com/mn0gvDYGsx — CGTN (@CGTNOfficial) June 9, 2020

Terrible flood in Southwest China's Guangxi province pic.twitter.com/OY7yNmPKJ2 — Eddie Du (@Edourdoo) June 7, 2020

Як у Китаї виникли паводки? З 2 червня найпотужніші зливи накрили велику частину південних районів Китаю. Опади сягнули рівнів від 100 до 300 міліметрів у деяких районах. Через зливи 110 річок розлилися через перевищений рівень води, викликавши повені.